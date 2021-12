Sommerflugplan 2022 Memmingen Flugziele am Allgäu Airport

Der Sommerflugplan 2022 zeigt, welche Flugziele vom Flughafen Memmingen - der Allgäu Airport liegt in Memmingerberg - angeflogen werden. Hier die Destinationen.

19.12.2021 | Stand: 22:55 Uhr

Der Sommerflugplan 2022 für den Flughafen Memmingen ist nicht nur für Touristen wichtig, sondern auch für viele Geschäftsreisende. Denn der Allgäu Airport, der tatsächlich nicht in Memmingen, sondern in Memmingerberg liegt, wird zwar von vielen Reisenden für den Flug in den Sommerurlaub oder den Kurztrip zu einem der vielen Flugziele in Europa genutzt; gleichzeitig ist der Memminger Flughafen aber auch eine wichtige Drehscheibe für Geschäftsreisende.

Welche Flugziele gibt es im Sommerflugplan des Flughafens Memmingen? Wohin kann ich ab Memmingen fliegen 2022? Und gibt es neue Ziele, die von Memmingerberg aus mit Ryanair oder Wizzair angesteuert werden? Alle wichtigen Infos zum Flugplan in Memmingen im Sommer 2022 hier.

Sommerflugplan 2022 Memmingen: Welche Fluggesellschaften fliegen am Allgäu Airport?

Aktuell fliegen Ryanair und Wizzair Flugziele vom Flughafen Memmingen aus an. Während Billigflieger Ryanair sich auf beliebte Urlaubsziele wie Mallorca, Portugal oder Italien spezialisiert, fliegt Wizzair vor allem Flugziele in Osteuropa an. Auch die türkische Billigfluggesellschaft Corendon Airlines mit Sitz in Antalya hob im Winter in Memmingerberg ab, Ziele waren Hurghada und Gran Canaria.

Welche Fluggesellschaften im Sommerflugplan 2022 zu finden sind, ist aktuell noch nicht klar.

Allgäu Airport: Ab wann gilt der Sommerflugplan 2022 am Flughafen Memmingen?

Der Sommerflugplan 2022 gilt ab 27. März 2022.

Welche Flugziele gibt es im Sommerflugplan 2022 am Allgäu Airport?

Der offizielle Sommerflugplan 2022 ist noch nicht vom Allgäu Airport veröffentlicht.

Rückblick: Das war im Vorjahr am Allgäu Airport zum Sommerflugplan geboten

Der Sommerflugplan 2021 hatte rund 40 Verbindungen bereits gehalten. Beliebte Ziele wie Mallorca oder Kreta und Portugal waren wieder mit dabei.