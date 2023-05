Mehr als eine Million Euro Sozialabgaben nicht gezahlt: Haftstrafen für Geschäftsführer

Sie sollen mehr als eine Million Euro Sozialabgaben vorenthalten haben: Deshalb sind zwei Unterallgäuer Geschäftsführer zu Haftstrafen verurteilt worden.

02.05.2023 | Stand: 14:51 Uhr

Zwei Geschäftsführer und ein Prokurist eines Unterallgäuer Unternehmens sollen einen Schaden von mehr als einer Million Euro verursacht haben. Und zwar, indem sie diesen Betrag nicht an die Sozialversicherung zahlten. Darum ging es jetzt in einem Verfahren vor dem Amtsgericht Augsburg, das in Sachen Wirtschaftskriminalität auch für Unternehmen aus dem Unterallgäu zuständig ist. Die Geschäftsführer wurden jeweils zu Haft- und Geldstrafen verurteilt, der Prokurist zu einer Geldstrafe.

Sozialabgaben in 480 Fällen nicht oder nicht komplett gezahlt

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Das Unternehmen soll Arbeitnehmer in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis beschäftigt haben, ohne Sozialversicherungsbeiträge zu bezahlen, teilweise wurden sie auch nicht in der richtigen Höhe geleistet. Von 2013 bis 2017 kamen 480 solcher Fälle zusammen. Insgesamt handelt es sich um einen Betrag von 1.068.830 Euro, der nicht an Sozialversicherungen und Krankenkassen gezahlt wurde. Die Angeschuldigten hätten gewusst, dass die Arbeitnehmer hätten gemeldet werden müssen.

Scheinselbstständige Monteure

Das Unternehmen soll einige Männer „als sogenannte Scheinselbstständige Monteure auf verschiedenen Baustellen (...) in einem abhängigen, weisungsgebundenen Beschäftigungsverhältnis“ beschäftigt haben, wie es die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage formulierte. Was die Arbeit der Männer für das Unternehmen angeht, habe es aber keine Hinweise darauf gegeben, dass sie tatsächlich selbstständig waren – „wie eigener Kapitaleinsatz oder unternehmerisches Risiko“. Die betroffenen Mitarbeiter hätten Arbeitszeitlisten geführt und ihre Leistungen auf Stundenbasis abgerechnet, wobei die Arbeitszeiten teilweise von dem Unternehmen angeordnet worden seien. Zudem seien mit den Monteuren keine „fest definierten und abgrenzbaren“ Aufgaben festgelegt worden. Sie seien stattdessen nach Bedarf für einen gewissen Zeitraum eingestellt worden, die Aufgaben hätten die Bauleiter auf den Baustellen definiert. Die Arbeiten seien teilweise „Hand in Hand mit Angestellten“ des Unternehmens erledigt worden. Lesen Sie auch: Gericht verurteilt Lkw-Fahrer nach Unfallflucht wegen versuchten Mordes

Auch Lkw-Fahrer betroffen

Auch einige Lkw-Fahrer sollen in einem abhängigen, weisungsgebundenen Beschäftigungsverhältnis angestellt gewesen, aber wie Selbstständige behandelt worden sein. Doch auch hier hätten die Ermittler keine Hinweise darauf gefunden, dass die Fahrer selbstständig waren. Diese Männer hätten Fahrzeuge des Unternehmens genutzt und ihre Arbeit auf Stundenbasis abgerechnet.

Und auch in der Verwaltung habe es Mitarbeiter gegeben, deren damaliger Status innerhalb des Unternehmens als scheinselbstständig beschrieben werden kann. Wie in den anderen Fällen fehlten jedoch auch hier Merkmale einer Selbstständigkeit. Sie hätten überwiegend in den Räumen des Unternehmens gearbeitet. Die betroffenen Frauen und Männer seien auf Briefköpfen und in E-Mails für Kunden und Außenstehende „erkennbar als Mitarbeiter“ des Unternehmens aufgetreten.

Staatsanwaltschaft spricht von Verschleierung

Ein weiterer Vorwurf: Den Sozialträgern soll nicht konkret mitgeteilt worden sein, welchen Umfang einige Arbeitsstellen hatten. Die Staatsanwaltschaft spricht von Verschleierung. So sollen etwa einige Personen auch nach Ende des Beschäftigungszeitraums bezahlt worden sein, um deren zuvor geleistete Überstunden finanziell auszugleichen – „um Sozialversicherungsbeiträge einzusparen“. Lesen Sie auch: Mordfall Hannah: 16-jährige Täterin zieht Revision zurück - Urteil teils rechtskräftig

Freiheitsstrafen, Geldstrafen

Die beiden Geschäftsführer wurden wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in 480 Fällen jeweils zu Haftstrafen von elf Monaten verurteilt, ausgesetzt auf Bewährung. Beide müssen je 80.000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen zahlen. Der Prokurist muss fast 34.000 Euro Strafe zahlen. Der Schaden von mehr als einer Million Euro ist mittlerweile beglichen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.