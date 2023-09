Spaß statt Stress auf dem Schulweg

Wie kommen Kinder sicher zur Schule? Ein Polizist spricht über die beste Strecke, Reflektoren und Eltern-Taxis.

Der eigene Schulweg weckt bei Eltern wahrscheinlich Erinnerungen an heimliche Klingelstreiche, Schneeballschlachten im Winter oder ewiges Trödeln. Der Schulweg des Kindes hingegen scheint voll von unübersichtlichen Kurven, dunklen Ecken und rücksichtslosen Autofahrern. Wie sollen die Kinder da nur sicher zur Schule kommen?

Tatsächlich ist der Schulweg gar nicht so gefährlich. Die Memminger Polizei zählte im vergangenen Jahr 13 Schulwegunfälle im gesamten Zuständigkeitsbereich von Babenhausen bis nach Legau. Bei zwei der 13 Unfälle war nur das Schulkindr selbst verwickelt, ist also vielleicht gegen eine Bordsteinkante gefahren oder ausgerutscht. Doch auch wenn Unfälle selten sind, ist der Schulweg kein Kinderspiel.

Kleine Kinder werden hinter großen Autos leicht übersehen. Bild: Patrick Pleul

Schulwegpläne zeigen geeignete Wege sowie Gefahrenstellen

Zuallererst sollten Eltern die sicherste Strecke finden. Das ist nicht zwangsläufig die kürzeste. Einige Schulen im Unterallgäu haben Schulwegpläne auf ihren Websites, auf denen geeignete Wege aber auch Gefahrenstellen eingezeichnet sind.

Die Polizei rät davon ab, das Kind mit dem Auto zur Schule zu bringen, wenn es sich vermeiden lässt. „Die Eltern wollen ja eigentlich nur, dass ihr Kind sicher zur Schule kommt. Aber das Verzwickte ist, dass sie gerade dadurch für Verkehrschaos vor den Schulen sorgen. Damit bringen sie andere Kinder in Gefahr“, sagt Manfred Guggenmos von der Polizeiinspektion Memmingen.

Lieber das Kind 100 bis 200 Meter vor der Schule absetzen und das letzte kurze Stück laufen lassen, rät der Polizist.„Viele Eltern achten schon darauf, aber bei schlechtem Wetter fahren dann doch einige so nah wie möglich vor den Eingang.“ Am besten wäre laut Polizei, wenn Kinder zur Schule laufen. „Sie müssen ja auch lernen, im Verkehr klarzukommen“, sagt Manfred Guggenmos.

Ein Smartphone kann Kinder auf dem Schulweg ablenken

Schon vor dem ersten Schultag sollten Eltern mit den Kindern den Schulweg abgehen. Dabei können sie auf Gefahrenquellen hinweisen und beobachten, wie die Kleinen sich verhalten. Wo ist das Kind unsicher? Wo ist es unvorsichtig oder abgelenkt? Smartphones oder Kopfhörer können dazu beitragen, dass Kinder weniger auf den Verkehr konzentriert sind. Auch darauf sollten Eltern ihre Kinder hinweisen, rät die Polizei.

Die richtige Kleidung sollte am ersten Schultag schon parat liegen. Helle Kleidung und Reflektoren helfen dabei, dass Kinder besser gesehen werden. Eine Person mit dunkler Kleidung nimmt ein Autofahrer im Dunkeln erst wahr, wenn er nur noch 30 Meter entfernt ist, jemanden mit reflektierender Kleidung schon aus 150 Metern Distanz.

Deshalb hat die Memminger Polizei einen Westenwettbewerb für Erstklässler ausgerufen. Sieger ist die Klasse, in der die Schüler die leuchtend gelben Westen am häufigsten tragen. Vergangenes Jahr gewann die 1a der Grundschule Benningen. Auch dieses Jahr findet der Wettbewerb wieder statt.

Die Klasse 1a der Grundschule Benningen hat im Schuljahr 2022/2023 den Westenwettbewerb gewonnen. Mit dieser Maßnahme will Polizist Manfred Guggenmos (rechts mit Polizeiweste) die Schüler dazu animieren, die gelben Westen möglichst oft auf dem Schulweg zu tragen, damit Autofahrer sie besser sehen. Bild: Guggenmos/Polizeiinspektion Memmingen

Alle Verkehrsteilnehmer sollten am ersten Schultag besonders vorsichtig fahren

Der Schulstart ist am kommenden Dienstag. Viele aufgeregte Buben und Mädchen werden sich zum ersten Mal auf den Weg zur Schule machen. Die Polizei ruft deshalb alle Verkehrsteilnehmer dazu auf, besonders vorsichtig zu sein.

Eltern sollten sich darum kümmern, dass ihre Kinder rechtzeitig loslaufen. Gerade am ersten Schultag verabschiedet man sich vielleicht besonders lange, aber Zeitdruck kann dazu führen, dass das Kind an der Kreuzung zu hektisch ist und ein Auto übersieht. Falls doch alles schief geht und die Zeit knapp wird: Ruhe bewahren. Zuspätkommen ist schließlich nicht so schlimm wie ein Unfall.

Wenn alle umsichtig unterwegs sind, wird der Schulweg auch für die eigenen Kinder zu einem schönen Erlebnis, an das sie sich später gerne zurückerinnern.