Stadt Memmingen macht Vorgaben bei Größe und Ausgestaltung von privaten Spielflächen. In Ausnahmefällen besteht die Möglichkeit zur Ablösung.

14.07.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Bauherren in Memmingen müssen sich beim Anlegen von Kinderspielplätzen jetzt an neue Regeln halten. Denn der Stadtrat hat in jüngster Sitzung eine entsprechende Satzung einstimmig beschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.