Abgebranntes Sportheim in Buxheim wird wieder aufgebaut

Nachdem das Sportheim des FC Viktoria Buxheim 2020 niedergebrannt ist, wird nun das neue Gebäude gebaut. Im September soll es fertig sein.

27.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Im September soll die Zeit der Container und der Improvisation im Buxheimer Iller-Stadion vorbei sein. Zumindest erfolgte jetzt der offizielle Spatenstich für das neue Sport- und Vereinsheim des FC Viktoria Buxheim, in das auch Umkleidekabinen für den TSV Buxheim integriert werden. Die Bauarbeiten hatten schon im Dezember begonnen, die Fundamente sind bereits gefertigt.

Sportheim Buxheim niedergebrannt

„Die Nacht zum 23. Oktober 2020 werden wir nicht vergessen“, sagte Buxheims Bürgermeister Wolfgang Schmidt. In jener Nacht war das alte Sportheim „total niedergebrannt“. Es sei hoher Sachschaden entstanden. Besonders ärgerlich: Weil es schon zuvor Gespräche mit der Gemeinde bezüglich einer Sanierung des Sportheims gegeben hatte, sahen sich die Verantwortlichen um Christian Bittner, dem Vorstand des FC Viktoria, Spekulationen ausgesetzt, man habe von Seiten des Vereins vielleicht selbst den Brand gelegt.

Schneller Fahndungserfolg

Die Ermittlungen der Polizei führten dann aber relativ schnell zu einem Fahndungserfolg. Zwei junge Männer im Alter von 17 und 19 Jahren waren in das Gebäude eingebrochen und hatten das Feuer entzündet. Anfang Mai 2021 wurden beide vom Jugendschöffengericht zu Haftstrafen verurteilt. In der Zwischenzeit sei sehr viel passiert, sagte Schmidt. Es habe unzählige Gespräche gegeben, unter anderem im Gemeinderat und mit der Versicherung. Mit dem Architekten und einem Bauteam, das aus Mitgliedern des Gemeinderats und des Vereins bestand, sei das neue Projekt entwickelt worden. Ein besonderes Dankeschön sprach Schmidt in diesem Zusammenhang Vorstand Bittner aus, „der viel Herzblut in den Verein steckt“, sowie Uwe Sprogies und Role Dorn.

Christian Bittner lobte die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit mit Bürgermeister, Architekt, Gemeinderat und Johannes Klima vom TSV Buxheim. Bernd Wassermann vom Bayerischen Landessport-Verband (BLSV) habe „durch den Dschungel der Formulare geführt“. „Ein spannendes Haus an einem schönen Ort“ habe man geplant, sagte Architekt Jay Thilo Joachim. Im Zusammenspiel von Sport und Natur, in seiner besonderen Geometrie und in Material und Farbe, werde ein Identifikationsmerkmal für den Verein entstehen. Und Bernd Wassermann versicherte: „Mit dem neuen Sportheim legt ihr die Grundlage für eine gute Zukunft.“

Noch sind nicht alle Gewerke vergeben. Im Moment werden die Kosten für den Neubau auf rund 1,75 Millionen Euro geschätzt. Bis zu 750.000 Euro steuert die Gemeinde bei, rund 600.000 Euro übernimmt die Versicherung. Der BLSV schießt außerderm 370.000 Euro zu.