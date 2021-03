Spraydose explodiert in Müllpresse von Lkw und löst Großeinsatz aus

Ein Lkw mit einer Müllpresse hat am Dienstagmorgen in Memmingen gebrannt. Der Fahrer hatte zuvor eine Explosion in seiner Ladung gehört.

09.03.2021 | Stand: 13:28 Uhr

In der Müllpresse eines Lkw von einer Recycling-Firma hat es am Dienstagmorgen auf einmal gebrannt. Der Fahrer war laut Polizei mit seinem Laster im Stadtgebiet unterwegs, um Wertstoffcontainer zu entleeren.

Als er mit seinem Fahrzeug in der Schlachthofstraße war, hörte er eine Explosion in der Müllpresse und sah daraufhin Rauch aufsteigen. Der Fahrer hielt sofort an und alarmierte per Notruf die Feuerwehr.

Spraydose explodiert durch das Zusammenpressen

Die Feuerwehrler löschten die Flammen in kürzester Zeit. Nach bisherigen Ermittlungen war die Ursache des Brandes eine achtlos in den Wertstoffcontainer geworfene Spraydose, die durch das Zusammenpressen explodierte und Feuer fing.

Kurzzeitig war durch den Einsatz auch die staatliche Realschule in Memmingen betroffen, nachdem der Lkw direkt vor der Schule angehalten hatte. Die Kinder durften wegen des Feuers und des Rauchs das Schulgebäude etwa fünf Minuten lang nicht verlassen. Die Schlachthofstraße wurde etwa zwei Stunden lang gesperrt.

Höhe des Schadens noch unklar

Im Einsatz waren 30 Mann der Feuerwehren Memmingen und Amendingen, ein Notarzt, drei Rettungswägen und drei Streifen der Polizeiinspektion. Wie hoch der Schaden durch den Brand an der Müllpresse ist, wird derzeit noch überprüft. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Bilderstrecke

Lkw-Brand in Memmingen

1 von 13 2 von 13 3 von 13 4 von 13 5 von 13 6 von 13 7 von 13 8 von 13 9 von 13 10 von 13 11 von 13 12 von 13 13 von 13 Die Ladefläche eines mit Dosen beladenes Recycling-Fahrzeugs hat am Dienstagmorgen in Memmingen gebrannt. Darunter waren auch Spraydosen. Bild: Uwe Hirt Die Ladefläche eines mit Dosen beladenes Recycling-Fahrzeugs hat am Dienstagmorgen in Memmingen gebrannt. Darunter waren auch Spraydosen. Bild: Uwe Hirt 1 von 13 Brand Schlachthofstrasse Memmingen Recycling Fahrzeug Bild: Uwe Hirt Brand Schlachthofstrasse Memmingen Recycling Fahrzeug Bild: Uwe Hirt

Lesen Sie auch

Video Spraydose löst Brand auf Wertstoffhof-Gelände in Dietmannsried aus

Lesen Sie auch: Schon wieder brennt ein Bauernhof im Allgäu - 500.000 Euro Schaden