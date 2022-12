Sprayer sollen 34 Graffiti in Mindelheim gesprüht haben - Diese Strafen drohen

Anfang November hat die Polizei zwei Sprayer in Mindelheim auf frischer Tat ertappt. 34 illegale Graffiti können ihnen zugeordnet werden. Diese Strafen drohen.

01.12.2022 | Stand: 12:53 Uhr

Am 2. November 2022 hat die Polizei in Mindelheim zwei Sprayer auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Nach Angaben der Polizei werden ihnen mittlerweile 34 Fälle von illegalen Graffiti an unterschiedlichen Orten zur Last gelegt.

