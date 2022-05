Springreiten: 16-Jähriger aus Memmingen erfolgreich

Sebastian Honold aus Memmingen wird beim „Preis der Besten“ in Warendorf Dritter. Kurz darauf meldet sich der Bundestrainer bei ihm.

27.05.2022 | Stand: 17:10 Uhr

Seit mehr als 30 Jahren treffen sich die Junioren der Springreiter in Warendorf zum „Preis der Besten“. An den Start geht in den Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit die Elite der jungen Pferdesportler aus ganz Deutschland.

Warendorf bietet insbesondere den Bundestrainern die Möglichkeit, einen guten Überblick über den aktuellen Leistungsstand der Reiterinnen und Reiter zu gewinnen. Und mittendrin ein hoffnungsvoller Nachwuchsreiter aus Memmingen: der 16-jährige Sebastian Honold, der mit seinem Wallach „Lacrosse“ im Springen an den Start ging. Mit einem fehlerfreien Ritt in einem S**- Springen bewies er seine aktuelle Klasse und erreichte im Finaldurchgang den dritten Platz.

Nach dem ersten Durchgang sieht es für den Memminger noch nicht so gut aus

Nach dem ersten Wertungsdurchgang sah es für Honold und Lacrosse noch nicht so hoffnungsvoll aus: zwei Stangen gingen zu Boden. Dies war wohl der Nervosität bei einem der wichtigsten Jugendreitturniere geschuldet. Im Finaldurchgang jedoch zeigten Pferd und Reiter einen fehlerfreien Ritt und landeten in einem Feld von 47 Teilnehmern auf dem dritten Platz. Bei einem S**-Springen ist eine Hindernishöhe von 1,45 Metern zu überwinden, der Parcours besteht aus zehn Hindernissen.

Springreiter Honold setzt damit seine Erfolgsserie fort

Sebastian Honold setzte damit seine Erfolgsserie fort, nachdem er in diesem Jahr bereits im italienischen Gorla Minore und in Lamprechtshausen in Österreich gute Platzierungen erreicht hatte. Sein Pferd „Lacrosse“ hat er vor einem Jahr von seinem älteren Bruder Tim erhalten. Der braune Wallach ist elf Jahre alt und gilt dank guter Ausbildung im heimischen Stall bis S*** als sehr turniererfahren und zuverlässig.

Mächtig stolz sind die Eltern Meike und „Benni“ Honold auf ihren 16-jährigen Spross. Zuletzt bereitete sich der 19-jährige Tim auf die „Pferd International“ in München vor, bei der er mit zwei Nachwuchspferden an den Start gehen will. Trainer der beiden Erfolgsreiter ist Vater Benjamin, der selbst zahlreiche internationale Erfolge feierte.

Sebastian Honolds Mutter und sein Opa drücken die Daumen

Schon wenige Tage nach dem Turnier in Warendorf läutete bei Honolds das Telefon: Es meldete sich der Bundestrainer für die Junioren und jungen Reiter, Peter Teeuwen. Er gratulierte nochmals zum dritten Platz und teilte zur Freude der ganzen Familie mit, dass Sebastian als Teilnehmer bei den „Future Champions“ in Hagen gesetzt sei. Dort trifft sich Mitte Juni die Elite der jungen Reiter aus der ganzen Welt zu einem Nationenpreisturnier im Springen. Meike Honold und Opa Fritz werden dann zuhause mitfiebern und die Daumen drücken, denn die Pferde im eigenen Memminger Reit- und Zuchtstall wollen trotz der zahlreichen Turnier-Highlights ihre täglichen Heu-Rationen bekommen.