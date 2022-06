Springreiten: Höhepunkt in Babenhausen am Sonntag

Erste Zwischenbilanz des großen Turniers in Babenhausen. Wer die ersten Prüfungen gewonnen hat.

10.06.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Seit Mittwoch läuft das große Springturnier im Reitstadion des Fuggerortes. Am Donnerstag gingen bei einem M*-Springen 111 Reiterinnen und Reiter in vier Abteilungen an den Start. Und die Männerwelt hatte das Nachsehen: Alle Abteilungen wurden von Reiterinnen gewonnen.

Gesa Gleinser vom RFV Leutkirch-Diepoldshofen fehlerfrei

In der ersten Abteilung siegte durch einen fehlerfreien Ritt und die schnellste Umlaufzeit aller Teilnehmenden Gesa Gleinser vom RFV Leutkirch-Diepoldshofen auf der Holsteiner Stute „Arosa“.

Hohe Qualität des Teilnehmerfeldes in Babenhausen

Die anderen Abteilungen gewannen Lea Sophia Gut (RV Sulmingen), Stefanie Görlich (RFV Bad Wörishofen) und Lisa Zoller (RC Zoltingen). Die hohe Qualität des Teilnehmerfeldes zeigte sich in 41 fehlerfreien Ritten.

Bei der anschließenden S*- Springprüfung dominierte Max Kühner (RA München), der mit „Campino“ und „Caleo“ Platz eins und zwei belegte. Lokalmatador Edwin Schmuck sicherte sich mit zwei fehlerfreien Ritten Platz vier und fünf.

Am Sonntag steht beim Reitturnier in Babenhausen der „Große Preis“ an

Das Babenhausener Reitturnier erlebt seinen Höhepunkt am Sonntag, wenn am letzten Turniertag ab 16.30 Uhr mit dem „Großen Preis“ eine S***-Springprüfung ansteht.