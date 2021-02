Die Erkheimerin gilt als eines der größten Sprint-Talente in Deutschland. Als Kaderathletin darf sie auch während des Lockdowns trainieren.

Von Axel Schmidt

16.02.2021 | Stand: 15:37 Uhr

So unscheinbar das „Trainingszentrum“ von außen aussieht, so prächtig ausgestattet ist der Fitnessraum von Sepp Graf: Praktisch im Dachboden der ehemaligen Kreuzbrauerei in Hasberg, besser bekannt unter dem Namen Kellerbar, stehen doch allerhand Hantelbänke und Gewichte. Mittendrin studiert eine junge, schlanke Sportlerin ihren Trainingsplan. Sabrina Hafner kommt derzeit zweimal pro Woche zum Krafttraining.