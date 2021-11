Aus dem Alltag eines Straßenkehrers

Frank Schürmann ist Straßenkehrer in Memmingen. Eine Arbeit, deren Ergebnis überall in der Stadt sichtbar ist und die trotzdem oft nicht gesehen wird

Frank Schürmanns Tag beginnt normalerweise um 6.50 Uhr in der Kalchstraße 36. In einem unscheinbaren Hinterhof haben die Straßenkehrer von Memmingen ihr „Basislager“. Sieben Straßenkehrer umfasst das Team, plus einem Vorarbeiter. Fast jeder hat seine feste Route, die er täglich abgeht. Das kann beispielsweise ein Teil der Innenstadt sein, der Busbahnhof oder der Memminger Osten.

„Die Straßenkehrer decken die komplette Innenstadt ab“, heißt es von Seiten der Stadt Memmingen. Zudem werden alle Verkehrsinseln, Ampelübergänge oder Straßenübergänge im Stadtgebiet regelmäßig gesäubert.

Frank Schürmann ist "Springer" für die ganze Stadt

Frank Schürmann hat keine feste Route, er bezeichnet sich selbst als „Springer“ und übernimmt überall dort, wo Not am Mann ist. Am Vormittag war er am Hallhof unterwegs, um mit dem Abfallgreifer beispielsweise Zigarettenstummel aufzusammeln und mit dem Laubbläser die Plätze zu säubern. Nach der Mittagspause startet er nun in die Nachmittagsrunde.

Er parkt sein Fahrrad aus und koppelt seinen Anhänger. Dort finden sich die wichtigsten Utensilien, die ein Straßenkehrer für seine Arbeit benötigt: Handschuhe, Müllbeutel in verschiedenen Größen, zwei Reisigbesen, Kehrschaufel und einen Laubbläser.

Viel Müll gab es am Bahnhof Memmingen

Ein Kontrollblick – und los geht es in Richtung Busbahnhof. „Früher war es hier am Bahnhof besonders schlimm mit dem Müllaufkommen“, erzählt Frank Schürmann. „Überall lagen Glasflaschen und Scherben herum.“ Das habe sich mittlerweile gebessert. In der Corona-Zeit habe sich das Müllaufkommen in der Stadt in seinen Augen deutlich reduziert.

Laubbläser helfen ihm bei der Arbeit

Am Fahrradständer beim Busbahnhof bläst er zwischen den Rädern das Laub weg. „Wir haben zwei Laubbläser für unser Team, da müssen wir uns die Maschinen einteilen“, sagt Schürmann. Aufgrund der Lärmbelastung achten die Straßenkehrer darauf, dass sie in Ruhezeiten morgens und mittags nicht mit den lauten Geräten arbeiten. Er selbst hat in seiner Zeit als Straßenkehrer teilweise komplett ohne Bläser arbeiten müssen: „Da habe ich den ganzen Hallhof mit einem Reisigbesen gekehrt.“ Heute sind die Laubreste glücklicherweise recht überschaubar.

Wallenstein-Festspiele und der Herbst sind für Memminger Straßenkehrer am Anstrengensten

Dennoch kommen laut Stadt Memmingen in den städtischen Grünanlagen jedes Jahr rund 500 Kubikmeter Laub zusammen. „In den vergangenen Wochen hatten wir alle Hände voll zu tun“, sagt Schürmann. Der Herbst sei für die Straßenkehrer die anstrengendste Jahreszeit, auch wenn im Winter noch der Streudienst dazukomme. „Aber am stressigsten ist es bei den Wallenstein-Festspielen, da beginnen wir manchmal schon um 4 Uhr morgens mit unserer Arbeit.“

Der 57-Jährige ist seit dem Jahr 2008 beim Bauhof tätig. „Ich mache die Arbeit eigentlich ganz gerne“, sagt er. Auch wenn die repetitiven Bewegungen mit der Zeit seine Knie belaste: Die Arbeit gehe ihm auf jeden Fall nie aus. „Solange es Menschen in einer Stadt gibt, die arbeiten und essen, braucht es auch einen, der die Reste entfernt“, sagt er pragmatisch. Ein absolut krisensicherer Job also.

Motivierend ist es für ihn, wenn sich Leute bei ihm bedanken

„Und es motiviert mich natürlich auch, wenn Leute herkommen und sich für unsere Arbeit bedanken.“ Im Weitergehen zückt er den Abfallgreifer und gabelt zwei leere Kaffeebecher auf. „Coffee-to-go ist für uns Kaffee-im-Müll, die Leute schaffen es einfach nicht, ihren leeren Becher in den Abfall zu werfen“, sagt er mit einem Kopfschütteln.

Denn das sei die Kehrseite seiner Arbeit: Egal was man tue, einige Leute würden ihm die Zigarettenstummel direkt vor die Füße werfen, anstatt sie in den nicht weit entfernten Mülleimer zu bringen.

Passend dazu bleibt Schürmann mit einem Schlag stehen. „Ach, ich liebe es“, sagt der gebürtige Westfale trocken. Vor seinen Füßen: Ein großer Hundehaufen. Bringen die Besitzer die Abfälle ihrer Haustiere nicht weg, ist es der 57-Jährige, der die Hinterlassenschaften entfernen muss.

17 Uhr: Frank Schürmann stellt das Fahrrad und den Anhänger wieder in den Hinterhof der Kalchstraße 36. Sein Arbeitstag ist beendet – und die Stadt ist wieder ein bisschen sauberer.

