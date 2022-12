Stadtbus in Memmingen: Notbetrieb wegen Formfehler ausgeschrieben

Es kommt zu einer Verzögerung bei der Vergabe. Diese soll aber keine Folgen für die Nutzer haben, sagt die Stadt Memmingen.

25.12.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Mit dem Fahrplanwechsel ab 1. Januar startet das neue Stadtbuskonzept in Memmingen. Allerdings läuft es nicht so reibungslos wie geplant ab. Grund ist laut Stadt ein Formfehler. Wir haben nachgefragt, was dahintersteckt.

Formfehler wurde festgestellt

„Es hat sich im Vergabeverfahren für den neuen Stadtbusverkehr insofern eine Verzögerung ergeben, dass Mitte November ein Formfehler durch die Vergabekammer Südbayern – angesiedelt bei der Regierung von Oberbayern – festgestellt worden ist“, heißt es seitens der Stadt. Das umfangreiche Vergabeverfahren sei in den vergangenen Jahren im Auftrag der Stadt Memmingen durch ein auf Vergaberecht spezialisiertes Anwaltsbüro geführt worden.

Das Verfahren wird in Teilen wiederholt

„Das Verfahren wird nun in Teilen wiederholt.“ Das bedeutet? Für einen vorübergehenden Betrieb des Stadtverkehrs bis zum formal richtigen Abschluss des Vergabeverfahrens wurde ein Notbetrieb ausgeschrieben, informiert die Stadt und weiter: „Der einzige Bewerber dafür, die Firma BBS Brandner, hat den Zuschlag erhalten.“

Keine Auswirkungen für die Bürgerschaft

Auf Nachfrage zeigt die Stadt Memmingen auf: „Für die Bürgerschaft hat die Verzögerung im Vergabeverfahren keine Auswirkungen. Wie seit Langem geplant, startet der neu aufgestellte Stadtbusverkehr am 1. Januar 2023.“

