Memminger Stadtfest dieses Jahr nicht auf dem Marktplatz

Dieses Jahr wird das Stadtfest Memmingen nicht auf dem Marktplatz stattfinden. Zudem gibt es wieder ein beliebtes Angebot und eine Änderung der Öffnungszeit.

16.05.2023 | Stand: 10:35 Uhr

Das Stadtfest Memmingen wird in diesem Jahr nicht auf dem Marktplatz stattfinden. Das hat der Stadtmarketingverein auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. Stattdessen soll es am Samstag, 17. Juni, am Hallhof steigen.

Stadtfest Memmingen 2023: Warum nicht auf dem Marktplatz?

Doch warum verlässt es die gute Stube Memmingens? „Aus einem ganz einfachen Grund“, sagt Hermann Oßwald, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins: Das Steuerhaus am Marktplatz ist eingerüstet, es wird derzeit saniert. Deshalb hätte die Bühne, die üblicherweise dort steht, versetzt werden müssen. So hätte es für die Besucher weniger Platz gegeben. Zudem sei heute nicht absehbar, welche Beeinträchtigungen es bis dahin noch durch die Baustelle geben werde. Um also auf Nummer sicher zu gehen, habe der Stadtmarketingverein, der das Stadtfest organisiert, darum gebeten, umziehen zu dürfen.

Stadtfest an einem anderen Ort: Feuerwehrzufahrten und Stromversorgung

Alexandra Hartge, Leiterin des Stadtmarketings im Rathaus, versteht das. „Das Gerüst ist auch keine schöne Kulisse.“ Vor einigen Jahren habe das Stadtfest zusammen mit dem Weinfest schon einmal am Hallhof stattgefunden. „Dass es funktioniert, wussten wir also.“ Vorsichtshalber sei der Hallhof dennoch noch einmal begutachtet worden, etwa was Feuerwehrzufahrten und Stromversorgung angeht. Das Ergebnis: grünes Licht fürs Stadtfest 2023.

Gute Nachricht: mit Weinlaube

Der Platz sei ausreichend, es können genauso viele Stühle aufgestellt werden wie auf dem Marktplatz, sagt Christian Hörcher, Inhaber von Natterer Schreibwaren, der einer der Stadtfest-Organisatoren ist. Und er hat auch zwei gute Nachrichten: Geplant sei, die Weinlaube wieder aufzubauen. Sie wäre dann innerhalb des Trubels ein etwas ruhigerer Ort. Platziert werden soll sie im Bereich es Eingangs der Sing- und Musikschule. Beim jüngsten Stadtfest hatte die Weinlaube wegen einer anderen Baustelle nicht aufgebaut werden können.

Länger geöffnet

Die zweite gute Nachricht: Das Stadtfest werde bis 0 Uhr laufen, so lange dürfe auch ausgeschenkt werden. In den vergangenen Jahren hatte bis 23 Uhr Schluss sein müssen. Auf Bitte des Stadtmarketingvereins habe die Stadt die Bitte nach der einstündigen Verlängerung genehmigt. Falls das Wetter am Samstag, 17. Juni, zu nass und kalt sein sollte, könnte das Stadtfest auf Samstag, 24. Juni, verlegt werden. Dieser Tag ist als Ausweichtermin festgelegt worden. Um 11 Uhr soll Oberbürgermeister Jan Rothenbacher das Fest offiziell eröffnen. Am Programm wird laut Christian Hörcher noch gefeilt.