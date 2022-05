Impfdebatte und neidische Nazis: Das Laminithaus in Memmingen hat viel erlebt

Im Laminithaus ist viel passiert: Dort spielte sich eine tragische Liebesgeschichte ab und ein General verlor seine Anziehungskraft. Außerdem zeigten sich Neid und Antisemitismus von ihrer schlimmsten Seite.

23.05.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Manchmal wünscht man sich, alte Gemäuer könnten von ihrer bewegten Vergangenheit berichten: Von all den Feldherren und Königen, die sie miterlebt haben. Und vom Kanonendonner, der die Mauern erzittern ließ. In der Serie „Türme, Tore, Stadtgeschichte“ stellen wir historische Bauten in Memmingen vor. Dieses Mal: das Laminithaus in der Kramerstraße 15.

Das Laminithaus in der Kramerstraße 15

Im Laminithaus steckt nicht nur viel Geschichte – es hat laut Stadträtin und Stadtführerin Sabine Rogg auch „die ganze Bandbreite des menschlichen Verhaltens gesehen“. Ein Streifzug durch die Jahrhunderte.

Die Liebe und die Masern: Textilhändler Ludwig Veit Laminit erwarb das Gebäude im Jahr 1788, um dort seinen Ruhestand zu genießen. Seine einzige Tochter Helene sollte dort mit ihrem Ehemann leben. Schon im Kindesalter wurde sie dem gleichaltrigen Benedikt von Lupin versprochen. Die von Lupins waren eine politisch mächtige Familie in Memmingen, die Heirat war also strategisch günstig für beide Familien.

Plötzlicher Maserntod - Die Impfdebatte gab es damals schon

Obendrein mochten sich die angehenden Eheleute sehr – dennoch war ihnen kein Glück beschieden. Noch vor der Hochzeit verstarb Benedikt an Masern. Sein älterer Bruder Friedrich von Lupin führte Tagebuch und schrieb darin: „Man wird fragen, warum hat man um des Himmels willen diesem Sohne die Masern nicht einimpfen lassen? Aus keinem anderen Grunde, als weil man den Muth nicht hatte, es zu wagen.“

Die erste Masern-Impfung in Memmingen

Daraufhin wurde zumindest Friedrich geimpft und erhielt die erste Masern-Injektion in Memmingen. Und er sollte nun als Alternativ-Ehemann für Helene herhalten. Doch in seinen Aufzeichnungen bekennt von Lupin: „Wohl erinnerte ich mich noch der Braut meines Bruders und dass sie gut und lieb (...) war; aber keineswegs schön. Wie werde ich es anfangen sie zu lieben?“ Der junge Mann setzte sich daher nach Straßburg ab und kam erst wieder zurück, als sich das Thema Hochzeit erledigt hatte.

Was mit Helene Laminit geschah, dass bleibt laut Sabine Rogg ein Rätsel. „Ich konnte keine Aufzeichnungen über ihr Schicksal finden“, sagt die Stadträtin.

Der Sexappeal von General Suworow

Der General und die Erotik: Im Zuge der Napoleon-Kriege residierte im Laminithaus auch der russische General Alexander Wassilijewitsch Suworow. Laut Sabine Rogg verbreitete sich diese Nachricht wie ein Lauffeuer in der Memminger Damenwelt.

Denn dem General eilte nicht nur der Ruf „Der Schrecken des Nordens“ voraus, sondern er soll auch ein sehr schöner Mann gewesen sein. Und so versammelte sich ein Teil der Memminger Frauen gespannt vor dem Gebäude, um einen Blick auf das berühmte Mannsbild zu erhaschen. Der General – von dem Geschnatter vor seinem Fenster geweckt – sei dann schlaftrunken auf den Balkon getaumelt, um nachzusehen, was der Aufruhr zu bedeuten habe.

Dabei war er aber der Stadtführerin zufolge nur mit einer langen wollenen Unterhose bekleidet – für die Memminger Damenwelt eine herbe Enttäuschung: Der Sexappeal von Soworow war schlagartig dahin.

Aus dem Patrizierhaus wurde das Gasthaus zum goldenen Bären

Im Jahr 1835 wurde das Laminithaus verkauft und das Gasthaus zum goldenen Bären eingerichtet. Dort übernachteten die berittenen Boten aus Boos und Rot an der Rot, der Gasthof war Umschlagplatz für Nachrichten. Das Lokal bestand bis in die 1920er hinein. Heute weist nur noch die Wetterfahne auf dem Dach auf diese Vergangenheit hin. Kurz darauf kam das Laminithaus wieder zu größerer Bekanntheit – und zu seinem dunkelsten Kapitel, wie Rogg es beschreibt.

Die Wetterfahne auf dem Dach erinnert an das Gasthaus zum goldenen Bären. Bild: Theresa Osterried

Der Antiseminismus in Memmingen hinterließ auch in diesem Gebäude seine Spuren

Der Erfolg und die Missgunst: Im Jahr 1931 wurde in dem Gebäude das erste Kaufhaus in Memmingen errichtet: Wohlwert.„Die jüdischen Geschäftsführer etablierten damit ein sehr modernes, angesagtes Kaufhaus in der Stadt“, erzählt die Stadträtin. Die Leute kamen auch von außerhalb, um dort einzukaufen. „Das stank natürlich dem Memminger Einzelhandel“, sagt Sabine Rogg.

Weil jedoch in dieser Zeit Hitlers Machtergreifung stattfand und der Antisemitismus immer stärker um sich griff, wurde es für die Geschäftsführer immer schwieriger ihr Unternehmen am Leben zu halten. Der Druck von außen – von den anderen Einzelhändlern und dem nationalsozialistischen Regime –nicht mehr in diesem Geschäft einzukaufen, sei immer stärker geworden.

Die missgünstigen Einzelhändler aus Memmingen wollten auf keinen Fall, dass das Geschäft überdauert

„Viele Läden wurden zu diesem Zeitpunkt arisiert, das heißt Juden wurde ihr Geschäft weggenommen und Deutsche führten es weiter“, erklärt Rogg. Die Eigentümer des Laminithauses waren Deutsche und hätten das Kaufhaus fortführen können.

Aber das wollten die Memminger Einzelhändler nicht. Sie schlossen sich zusammen und drängten auf einen Verkauf. „Die Konkurrenz sollte endgültig aus dem Weg geschafft werden“, sagt die Stadträtin. Und das gelang ihnen letztlich auch: 1936 wurde das Gebäude an die Sparkasse verkauft.

