Stadthalle in Memmingen bleibt für mehrere Monate geschlossen

Wegen Handwerkerarbeiten können über drei Monate lang keine Veranstaltungen in der Halle stattfinden. Brandschutzklappen werden ausgetauscht.

20.11.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Memminger Stadthalle ist mittlerweile 38 Jahre alt. In diesem Alter stoßen technische Anlagen nicht selten an die Grenzen ihrer Lebensdauer – so auch in dem 1984 eingeweihten Veranstaltungsgebäude im Herzen der Stadt. Im kommenden Sommer stehen umfangreiche Sanierungsarbeiten in Sachen Brandschutz an, wie Leitender Baudirektor Fabian Damm auf Anfrage unserer Redaktion berichtet.

Demnach werden in der Halle die Brandschutzklappen des Lüftungssystems komplett ausgetauscht. „Die Lebensdauer der Klappen geht ihrem Ende zu“, sagt Damm. Somit sei es mit einer Wartung nicht mehr getan. Die Brandschutzklappen dienen dazu, im Falle eines Brandes die Ausbreitung von Rauch und Feuer zu verhindern.

Heizungsanlage wird überholt

Neben dem Austausch der Klappen werden laut Damm die Brandmelder neu installiert und die Heizungsanlage überholt. Ein sogenannter hydraulischer Abgleich soll dafür sorgen, dass die Heizung optimal und somit möglichst energieeffizient läuft. Ferner sind nach Damms Worten Ausbesserungsarbeiten beim Parkett der Stadthalle vorgesehen.

Vor allem beim Klappenaustausch soll es sich um eine recht aufwendige und zeitintensive Maßnahme handeln, sagt der Leitende Baudirektor. Daher seien für die Arbeiten über drei Monate angesetzt. Somit können in der Stadthalle von Mitte Mai bis voraussichtlich Anfang September 2023 keine Veranstaltungen stattfinden. Die Gesamtkosten werden auf rund 400.000 Euro geschätzt.

Kontroverse Debatte über Stadthallen-Pläne

Der Bau der Stadthalle hat im Übrigen eine längere Vorgeschichte. So titelte die Memminger Zeitung am 2. Juli 1977: „Der Stadtrat tritt zu einer Sondersitzung zusammen: Bürger & Engelbräu soll auf der grünen Wiese neu erbaut werden.“ Mit dem Umzug der Brauerei von der Grimmelschanze an die Dr. Karl-Lenz-Straße wurde damals die Idee geboren, auf dem frei werden Gelände in der Altstadt eine Veranstaltungshalle zu bauen. Das löste kontroverse und langwierige Debatten aus. Es ging um die Fragen: Braucht Memmingen wirklich eine Stadthalle? Und wenn ja: wie soll sie aussehen? Im September 1977 beschloss der Stadtrat schließlich, dass ein städtebaulicher Wettbewerb ausgeschrieben werden soll. Das Anfang Dezember 1978 tagende Preisgericht kürte den Entwurf der Architekten Faller, Muschalek und Schmidt aus Stuttgart zum Sieger. Das Büro wurde dann auch mit der Planung und dem Bau der Halle beauftragt. Die örtliche Bauleitung hatte das Architekturbüro „Börner & Pasman“ inne. Die Grundsteinlegung war im Oktober 1980 und die Einweihung der Halle im Januar 1984.