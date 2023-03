Stadträte gegen neue Blockheizkraftwerke für kommunale Gebäude in Memmingen

Die Stadt Memmingen will künftig beim Heizen weniger auf Gas und dafür mehr auf nicht fossile Energieträger setzen. Was der Urheber des Antrags dazu sagt.

20.03.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Wie sollen Gebäude, die der Stadt Memmingen gehören, künftig beheizt werden? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Anlass war ein Antrag der Fraktion von Grüne/Linke vom Juni 2021. Demnach sollen in allen kommunalen Gebäuden, die derzeit mit fossilen Energien beheizt werden und einen Wärmeverbrauch von mehr als 100.000 Kilowattstunden aufweisen, ein oder mehrere Blockheizkraftwerke (BHKW) installiert werden, die mit Gas betrieben werden. Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

Wegen Energiekrise: "Antrag wirkt leider wie aus der Zeit gefallen"

Der Leiter des Amtes „Umwelt und Klima“, Felix Wigand, begründete die ablehnende Haltung der Stadt mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und der damit einhergehenden Energiekrise. Die europäischen Staaten seien deshalb dazu aufgefordert, Gas einzusparen. „Der Antrag wirkt daher leider wie aus der Zeit gefallen“, erklärte er. Und um den Wärmebedarf mit BHKWs zu decken, würde der Erdgasverbrauch steigen. Oberstes Ziel der Stadt sei, Energie einzusparen, die Gebäude zu sanieren und auf Wärmeerzeugung ohne fossile Energieträger zurückzugreifen. Nur wenn das nicht möglich sei, sollten Lösungen wie etwa mit Gas betriebene Blockheizkraftwerke in Erwägung gezogen werden. Um sicherzugehen, ob die Verwaltung mit dieser Einschätzung richtig liege, habe man kürzlich eine schriftliche Anfrage an die Landesagentur für Energie und Klimaschutz (LENK) gestellt, so Wigand. Diese habe die Stadt in dem Vorschlag bestätigt, den Antrag abzulehnen und auf alternative Energien zu setzen.

Memminger Grünen-Stadtrat kontert

Das wollte Professor Dr. Dieter Buchberger (Grüne), der den Antrag gestellt hatte, so nicht stehen lassen. Denn anders als noch im Vorjahr, sei die Versorgungslage mit Gas wieder sicherer. Auch mit Blick auf die LNG-Terminals, die in Deutschland gebaut werden, sehe es so aus, dass man die Gasversorgung auch langfristig sichern könne. Zudem brachte er das Ziel der Bundesregierung ins Spiel, bis 2030 auf den Einsatz von Kohle verzichten zu wollen. Und um dieses Ziel zu erreichen, wolle sie Gaskraftwerke bauen. Und BHKWs sind laut Buchberger die effizientesten Gaskraftwerke, die es derzeit in Deutschland gebe. Auch das Bundesumweltamt sei dieser Ansicht. Zudem habe Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Fördersätze für BHKWs in diesem Jahr sogar angehoben.

Felix Wigand entgegnete, dass es keine allgemeine Empfehlung der Bundesregierung gebe, Blockheizkraftwerke zu bauen. Die große Mehrheit der Ausschussmitglieder war von den Ausführungen Buchbergers ebenfalls nicht überzeugt und lehnte ihn nach längerer Diskussion ab.