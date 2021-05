Der Stadtteil hat mit einem Ruf als Problemviertel zu kämpfen. Das wollen Engagierte bei der Sozialen Stadt ändern. Wir stellen „Ostler“ und ihr Quartier vor.

05.05.2021 | Stand: 17:51 Uhr

„Problemviertel“ oder „Sanierungsfall“: Derlei Etiketten wurden dem Memminger Osten einst gerne verpasst – bis heute haften sie teils hartnäckig. Doch die Aufnahme ins Programm Soziale Stadt im Jahr 2017 hat vieles in Gang gebracht. In unserer neuen Serie "Den Osten im Blick" zeichnen wir ein Portrait des Stadtteils: Was hat sich getan? Was macht das Quartier aus, wo liegen seine Probleme, Eigenheiten aber auch Qualitäten? Und wer sind die Menschen, die es voranbringen wollen?