Starfighter in Memmingerberg ein "trauriger Anblick"

Der Starfighter nahe des Allgäu Airports benötigt einen neuen Anstrich. Wie die Traditionsgemeinschaft und die Gemeinde Memmingerberg das Problem lösen wollen.

26.01.2023 | Stand: 06:30 Uhr

Jedes mal, wenn Timm Holdau von seinem Wohnort Ungerhausen nach Memmingen fährt, kommt er in Memmingerberg auch am Kreisverkehr im Bereich des Allgäu Airports vorbei. Der Kreisel wurde im Jahr 2013 eingeweiht und bildet den Abschluss der Umgehungsstraße für die Gemeinde Memmingerberg, die an der Autobahnanschlussstelle Memmingen-Ost beginnt. Optisches Highlight am Rande des Kreisverkehrs ist ein Starfighter, der auf einem Sockel montiert ist. Doch nach zehn Jahren nagt der Zahn der Zeit an dem ehemaligen Aushängeschild des Jagdbombergeschwaders 34 „Allgäu“ (Jabo G34), das auf dem früheren Fliegerhorst stationiert war.

