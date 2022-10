Stau auf der A7 bei Memmingen nach einem Unfall - Bundeswehrsoldat hilft beim Aufräumen

Auf der A7 bei Memmingen ist ein Anhänger umgekippt. Die Folge war ein Stau. Ein Bundeswehrsoldat half prompt beim säubern der Fahrbahn.

Auf der A7 an der Anschlussstelle Memmingen-Süd ist am Samstag ein Anhänger umgekippt. Wie die Polizei mitteilt, ist ein 30-Jähriger mit seinem Pkw-Anhänger-Gespann zu schnell auf die Autobahn in Richtung Würzburg aufgefahren. Denn während er die Kurve nahm, kippte der Anhänger nach links um. In der Folge wurden die aufgeladenen Fliesen und eine Europalette auf der ganzen Fahrbahn verteilt.

Anhänger auf der A7 bei Memmingen umgekippt

Ein nachfolgender Lkw überrollte die Fliesen samt Palette. An dem Lkw entstand ein Sachschaden von 4000 Euro. Weil die A7 komplett mit Fliesen-Splittern bedeckt war, musste die Autobahn für die Aufräum- und Bergungsmaßnahmen etwa 1,5 Stunden lang gesperrt werden.

Die Autobahnmeisterei leitete den Verkehr über den Standstreifen um, damit sich kein Rückstau bilden konnte und der bestehende Verkehr weiter fließen konnte.

Soldat hilft beim Säubern der Fahrbahn

Im Stau stand ein Bundeswehrsoldat, der gerade auf dem Weg ins Wochenende war. Er meldete sich freiwillig, der Autobahnmeisterei beim Aufräumen zu helfen. Kurzerhand bekam er einen Besen in die Hand gedrückt und half beim Säubern der Fahrbahn.

