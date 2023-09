Motorradfahrer nach Unfall bei Erkheim schwer verletzt

Der 27- jährige Motorradfahrer stößt beim Abbiegen nahe Erkheim mit einem Auto zusammen. Er wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

20.09.2023 | Stand: 13:28 Uhr

Am Dienstagabend, 19. September ist es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Autofahrer bei Erkheim gekommen. Laut Polizei zog sich der 27-jährige Motorradfahrer dabei schwere Kopfverletzungen zu und wurde ins Memminger Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer wollte aus einer Einmündung nahe Erkheim ausfahren.

Schwerer Motorradunfall bei Erkheim - Stau auf Arlesrieder Straße

Dabei stieß er aus bisher ungeklärten Gründen mit einer 53- jährigen Autofahrerin zusammen. Bei dem Unfall wurde der 27-Jährige in eine Wiese geschleudert. Der Pkw kam in einem angrenzenden Feld zum stehen. Die Autofahrerin wurde dabei nicht verletzt. Die Arlesrieder Straße musste für eine Stunde gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.