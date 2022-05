Meißel und krummer Rücken: Das war einmal

Das Steinmetz-Handwerk hat in Babenhausen gerade kein Nachwuchsproblem. Wie moderne Technik den Betrieb prägt und sich der Ukraine-Krieg auf die Arbeit auswirkt.

17.05.2022 | Stand: 05:45 Uhr

„Manche Leute haben immer noch eine veraltete Ansicht vom Handwerk“, sagt Stefan Schlögel vom Steinmetz- und Bildhauerbetrieb Huber & Schlögel. „Viele denken etwa, dass wir Steinmetze noch mit gekrümmtem Rücken vor dem Gestein sitzen und es mit Hammer und Meißel bearbeiten.“

CNC-Bearbeitungsmaschinen prägen die Arbeit

Ein Blick in seine Fertigungshalle beweist, dass sich in der Arbeitsweise einiges geändert hat. Ein großer Hallenkran bewegt die Steinplatten, die bearbeitet werden, mit einem Vakuumsauger durch den Raum. Die 80 Kilogramm schwere Steinplatte schwebt damit scheinbar schwerelos zum Arbeitsbereich. Dort steht ein CNC-Bearbeitungszentrum, das den Stein nun mit verschiedenen Werkzeugen bearbeitet.

Überwacht und gesteuert wird der Kran vom Auszubildenden Christoph Koros. Seit September vergangenen Jahres arbeitet er in Stefan Schlögels Betrieb. Der 16-Jährige ist über ein Schulpraktikum auf den Betrieb und den Beruf Steinmetz aufmerksam geworden.

Abwechslungsreicher Beruf: Herstellung von Küchenausstattung über Grabmäler und Terrassen

„Mir gefällt eigentlich alles“, sagt er über seine Ausbildung. Besonders gerne ist er aber auf dem Friedhof unterwegs. „Das hört sich im ersten Moment ein wenig seltsam an, aber ich mag es sehr gerne, an den Grabsteinen zu arbeiten.“ Etwa 25 Prozent der Arbeitsaufträge drehen sich um Grabmale, schätzt Stefan Schlögel. Ansonsten stellt der Betrieb mehr für Innenräume her. Das können dann Arbeitsplatten in der Küche sein, Treppenstufen, Bäder oder Terrassen. „Das macht den Beruf sehr abwechslungsreich und man macht jeden Tag etwas anderes.“ Etwa 200 Tonnen Stein verarbeitet Schlögel hier im Jahr.

Ukraine-Krieg: Steigende Transport- und Energie-Kosten

„Wir haben auch ein sehr großes Lager“, sagt der 38-Jährige. Das macht den Betrieb unabhängiger von Lieferengpässen. Denn der Ukraine-Krieg macht sich auch bei den Steinmetzen bemerkbar. „Der Preis für Naturstein ist im Prinzip gleich geblieben“, sagt der Betriebsleiter.

Aber alles darum herum sei gestiegen, gerade die Transportkosten und die Energiepreise. „Der chinesische Markt bricht deswegen weg, er wird durch die Transportkosten zu teuer.“ Der europäische Markt profitiere dagegen von den Preisschwankungen.

Die Corona-Pandemie hat der Branche eher nicht geschadet

Die Pandemie habe der Branche nicht geschadet. „Wir hatten sogar mehr zu tun, weil die Leute viel zuhause waren und ihre Wohnungen verschönern wollten“, sagt der 38-Jährige. Um weiterhin Menschen auf den Beruf aufmerksam zu machen, schalten Schlögel und seine Frau Katja Werbung. Seit Kurzem nutzen sie dafür soziale Medien wie Facebook und Instagram: „Das zahlt sich aus.“ Moderne Mittel für das alte Handwerk – das bewährt sich auch in der Werbung.

