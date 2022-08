Störche sammeln sich und „üben“

Eine Gruppe ist beispielsweise in Steinheim gesichtet worden. Leo Rasch vom Landesbund für Vogelschutz erklärt, warum die Tiere derzeit gemeinsam unterwegs sind.

Das Gewitter ist abgeklungen. Der Regen ist Sonnenschein gewichen. Das Klappern eines Storches ist zu hören. Er hat auf dem Schornstein eines Daches am Steinheimer Ortsrand Platz genommen. Langsam geht die Sonne unter. Plötzlich lassen sich mehrere Schatten in der Luft erkennen. Weitere Störche kommen, landen auf einem Baukran. Sie reihen sich in kurzen Abständen ein. Das Federkleid der Vögel weht im Wind. Wieder ist das Klappern zu hören.

Woher kommen die Störche?

Was in Steinheim am Montagabend zu beobachten war, ist derzeit häufiger zu entdecken: Es sind ganze Schwärme. Woher kommen die Störche? Was ist ihr Ziel? Das weiß Leo Rasch. Er ist der Vorsitzende der Kreisgruppe Memmingen-Unterallgäu im Landesbund für Vogelschutz.

„Die Elterntiere sind derzeit eigentlich noch am Horst“, erzählt Leo Rasch. Demnach handelt es sich um die jungen und die noch nicht geschlechtsreifen Tiere, die derzeit gemeinsam umherziehen. „Man sieht sie gerade in großer Anzahl. So große Schwärme sind wir eigentlich gar nicht gewöhnt. Das ist sehr faszinierend“, berichtet Rasch.

Für die Störche sei diese Form der Gruppenbildung eine Art Übung, um dann im September gen Süden zu starten. „Obwohl wir das Phänomen beobachten, dass immer weniger Störche wegziehen und wenn, dann nicht mehr soweit“, zeigt Leo Rasch im Gespräch mit unserer Redaktion auf. Normalerweise würden die Tiere nach Afrika ziehen – dann auch bereits ab Ende August. Nun fliegen nach seinen Worten viele zum Überwintern nach Spanien oder ins Elsass. „Manche Tiere sind auch nur für ein oder zwei Monate, beispielsweise im Dezember, am Bodensee oder im Rheintal und kommen dann wieder zurück.“ Andere Störche, die „richtig fit“ sind, ziehen nach Afrika, wie Leo Rasch sagt.

"Derzeit herrscht eine gute Thermik"

Doch bis dahin dauere es noch. „Derzeit herrscht eine gute Thermik“, merkt der Vorsitzende der Kreisgruppe Memmingen-Unterallgäu im Landesbund für Vogelschutz an. Deswegen nutzen die Tiere die Möglichkeit, sich in Gruppen zu sammeln, gemeinsam umherzuziehen. Die Tiere müssen dabei nicht unbedingt ausschließlich aus dem Bereich Memmingen und Unterallgäu stammen. Leo Rasch schätzt, dass sie aus einem Umkreis von bis zu 150 Kilometern kommen. „Es kann also schon ein größeres Umfeld sein“, sagt er.

Größere Gruppen der Tiere lassen sich häufig bei Ottobeuren und Benningen beobachten. „In diesem Jahr bestand der größte Schwarm, der gesichtet wurde, aus 70 Störchen. Das war in Albishofen“, erzählt Leo Rasch weiter. In Steinheim waren es weniger. Beobachter sprechen von 18 Tieren, die gleichzeitig an einem Standort gesichtet wurden.

