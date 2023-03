Gedemütigt, misshandelt, vertrieben

Jüngst wurden in Memmingen neue Stolpersteine verlegt – unter anderem zum Gedenken an die jüdische Familie Rosenbaum.

11.03.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Mehr als 120 Stolpersteine sind in Memminger Boden eingelassen. Heimatpflegerin Sabine Streck hat die Geschichten, die dahinter stecken aufgezeichnet: Es geht um jüdische Familien, die einst in der Stadt lebten, dann vertrieben oder verschleppt wurden.

Unweit von der Stelle, wo heute das Vöhlin-Gymnasium steht, am Kaisergraben 15, befand sich bis 1975 die Villa der Familie Rosenbaum. Eine jüdische Familie, deren schwer misshandelter Familienvater nach der Flucht in den 1930er-Jahren nie mehr nach Memmingen zurückkehrte.

Die Gründe für die Flucht aus Memmingen

Die Gründe seien nachvollziehbar: Der Familienvater, Wilhelm Rosenbaum, der die „Allgäuer Molkereien“ betrieb, war bereits 1921 antisemitischer Hetze ausgesetzt. Er wurde aus seiner Villa gezerrt, beschimpft und bespuckt. 1933 wurden ihm Betrug und Schieberei unterstellt. Er war daher neun Monate im Memminger Landgerichtsgefängnis inhaftiert und wurde anschließend ins KZ Dachau deportiert. Nach wenigen Tagen wurde er wieder entlassen und flüchtete daraufhin, ohne zu zögern, mit seiner Frau Susanne über Holland nach Israel.

Auch ihre drei Töchter, Gertrud, Hilde und Alice, wanderten nach Palästina aus. Letztere kam als erste in der neuen Heimat an – im Alter von 15 Jahren. Unmittelbarer Anlass zur Flucht könnte die wütende Menschenmasse gewesen sein, die sich am 6. Juni 1933 vor der Villa versammelte. Dabei wurde ein Stein durch das Kinderzimmerfenster von Alice geworfen.

Über die Vergangenheit sprechen und mahnen

Sie kehrte mehrere Male nach Memmingen zurück – allerdings unter dem Namen Elisevha Ramon. Im Rahmen der Memminger Meile sprach sie 2008 im Alter von 90 Jahren im Kreuzherrensaal über die Vergangenheit und mahnte: „Die Jugend muss wissen, dass Fremdenhass eine Tragödie für das ganze Volk ist.“ Vier Jahre später, im Jahr 2012, starb Ramon.

Stolpersteine werden zu Gedenken verlegt

Auch Nachfahren von Gertrud und Hilde Rosenbaum waren zur Verlegung der Stolpersteine nach Memmingen gekommen. Esti Geva und Raya Hoffmann, Töchter von Gertrud Rosenbaum, berichteten von einer Holzkiste voller persönlicher Gegenstände, die die Familie vor ihrer Flucht bei einem befreundeten Bauern gelassen hatte. Als Gertrud ins Unterallgäu zurückkehrte, war die Kiste noch immer da. Auch Hilde Rosenbaums Sohn, Eli Bermann, fand kürzlich – zur Stolpersteinverlegung am Holocaust-Gedenktag, 27. Januar, – den Weg nach Memmingen. Im Rathaus hielt er eine Rede, in der er betonte, wie wichtig es sei, sich immer zu erinnern – und niemals zu vergessen.

Die Villa Rosenbaum ging 1967 in den Besitz der Stadt über und wurde 1975 abgerissen. Sechs Stolpersteine wurden dort Ende Januar in den Boden eingelassen – für jedes Familienmitglied und die Schwester Wilhelm Rosenbaums.