Straßenbau und Schloss: Was Bad Grönenbach 2022 bewegte

Bürgermeister Bernhard Kerler blickt bei Schlussfeier auf ein Jahr zurück, in dem viele Projekte vorangebracht wurden. Doch über ein Thema spricht er mit Sorge.

26.12.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Seit 15 Jahren engagiert sich Markus Schönmetzler ehrenamtlich im Bad Grönenbacher Gemeinderat und zum Wohl der Öffentlichkeit. Dafür hat ihn Bürgermeister Bernhard Kerler nun bei der Jahresschlussfeier der Gemeinde Bad Grönenbach geehrt. Bei der Feier mit Mitarbeitenden von Rathaus und Kurverwaltung sowie den Mitgliedern des Gemeinderats blickte Kerler zurück – auf Weltpolitisches ebenso wie auf die Gemeindearbeit in Bad Grönenbach: Man habe trotz schwieriger Rahmenbedingungen bis zum Jahresende wieder viel geschafft.

Hohes Schloss, Schulen und Straßenbau: Wie Projekte in Bad Grönenbach 2022 vorankamen

Der Bürgermeister nannte hier beispielsweise die Wasserversorgung von Rothenstein, den Neubau des Bauhofes, die stark verbesserte IT-Ausstattung an der Schule, den Einbau der Lüftungsanlage in der Grundschule, den Ausbau der Rothensteiner Straße gemeinsam mit dem Landkreis. Große Fortschritte gab es auch bei einem für Bad Grönenbach sehr bedeutsamen Projekt: die Sanierung und Neunutzung des Hohen Schlosses, die der Unternehmer Wolfgang Scheidtweiler als neuer Besitzer zusammen mit der Firma Jako Baudenkmalpflege verwirklichen will.

Der Rathauschef berichtete von der jüngsten Sitzung und auch einem kürzlich veröffentlichten Bericht, der sich dem Vorhaben und seinem weiteren Fortgang widmete. Unterm Strich hat sich nach Kerlers Worten bestätigt, dass man auf das richtige Pferd setze. Aber es sei noch ein gutes Stück Weg zu gehen.

Bauhof-Areal und Wohnanlage beschäftigen die Gemeinde weiterhin

Der Innerortbebauungsplan für den Ortsteil Ittelsburg sei gut vorangekommen, ebenso die Planung für eine Wohnanlage samt Tagespflege. Weiter nannte Kerler den noch nicht abgeschlossenen Planungswettbewerb für das alte Bauhof-Areal. Er freute sich über Feste im Ort, die man pandemiebedingt in den Vorjahren vermisst habe und die nun wieder stattfinden konnten. Überdies sprach Kerler von vielen Gemeinderatssitzungen im Jahr 2022 und stellte dabei das vorbildliche ehrenamtliche Engagement heraus. (Warum ein Bauprojekt in Bad Grönenbach jüngst für Diskussionsstoff sorgte, lesen Sie hier.)

Inflation bereitet Bürgermeister Sorge

Mit Blick auf die Zukunft wandte sich Kerler den Gemeindefinanzen zu, bei denen sich die viel zitierte Zeitwende bereits bemerkbar mache: „Auch wenn wir heuer noch mit der Gewerbesteuer von etwa 6,1 Millionen Euro rechnen, also deutlich mehr als den kalkulierten 4,5 Millionen: Bei zehn Prozent Inflation ist klar, dass entsprechende Tariflohnerhöhungen kommen werden. Und die Energiekostenexplosion macht sich nicht nur im privaten, sondern erst recht im kommunalen Bereich massiv bemerkbar.“ Nächstes Jahr drohe zudem eine enorme Kreisumlage. Auch angesichts der schon beschlossenen Haushalte – zum Beispiel für die Verwaltungsgemeinschaft und den Abwasserverband – sei mit wachsenden Belastungen zu rechnen.

Zum Ausklang las Kerler noch sein traditionell selbstverfasstes Gedicht vor und sprach gute Wünsche für Weihnachten und den Jahreswechsel aus.