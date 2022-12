Straßenlampen in Ottobeuren bleiben nachts an - und werden gedimmt

Die intensiv geführt Debatte über eine Nachtabschaltung in Ottobeuren kommt zu einem überraschenden Ende. Eine Bürgerbefragung ist nicht mehr geplant.

10.12.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Eine Nachtabschaltung der Straßenleuchten in Ottobeuren wird es nicht geben. Auch eine Bürgerbefragung zu diesem Thema wird nicht mehr durchgeführt. Bei der jüngsten Sitzung im Marktgemeinderat fand sich für das intensiv diskutierte Thema nun eine überraschend unkomplizierte Entscheidung.

Antrag kam von den Ottobeurer Grünen

Die Ausgangslage: Der Marktgemeinderat hatte zuvor einen Antrag von Bündnis 90/Grüne auf Abschaltung der Straßenleuchten, um Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen, zwar mehrheitlich abgelehnt – einer Bürgerbefragung hatte das Gremium jedoch zugestimmt. Bauamtsmitarbeiter Klaus Engel erläuterte nun in der jüngsten Sitzung dem Ratsgremium, dass es neue Erkenntnisse gebe. Laut Engel ist es so, dass es eine umfangreiche Anzahl an Straßenleuchten gibt, die eine Dimmung besitzen. Demnach wird die Beleuchtung während der Nachtstunden schon auf 50 beziehungsweise 70 Prozent gedimmt. Am Morgen werde wieder auf 100 Prozent hochgefahren. Dadurch werde schon in erheblichem Umfang Energie eingespart. Zudem sei es so, dass man energiesparende Lampen mit geringer Wattzahl einsetze. Als weiteren Punkt zur Entscheidungshilfe sprach der Bauamtsmitarbeiter an, dass die Steuerung der Straßenbeleuchtung bei einer generellen Nachtabschaltung durcheinanderkommen würde. Engel empfahl, die Bürgerbefragung nicht mehr durchzuführen und die Lampen nachts nicht abzuschalten. Besser wäre es demnach, alle Leuchten mit einer Dimmung auszustatten. Falls Leuchten defekt sind, könne man schon zeitnah auf eine autarke Dimmung umstellen.

Leuchten in Ottobeuren sollen nach und nach ausgetauscht werden

Eine zeitnahe Umstellung aller Leuchten sei indes nicht zielführend. Letztlich müsste man jede Leuchte mit einem Hubsteiger anfahren und die Umrüstung vor Ort vornehmen. Dies wäre laut dem Bauhofmitarbeiter eine teure und eher unwirtschaftliche Lösung. Letztlich sei die Lebensdauer der Leuchten begrenzt, sodass ein sukzessiver Austausch sinnvoller wäre. Der Zweite Bürgermeister Markus Albrecht (CSU) schloss sich der Meinung an. „Jetzt alle Leuchten umzurüsten, wäre ein unverhältnismäßig hoher Aufwand.“ Die Grünen-Fraktionssprecherin Andrea Bitzer betonte, dass man prüfen solle, ob man die dimmbaren Leuchten in den Nachtstunden noch auf 30 Prozent absenken könnte. Der Dritte Bürgermeister Marc Michels (Grüne) sagte, dass das Energie-Einsparpotential bei einer Nachtabschaltung aufgrund der vorliegenden Datenlage nicht mehr so hoch sei. Dies habe zur Folge, dass die Grünen vom Antrag abrücken.

Markus Albrecht fügte an, dass man anstreben werde, beim Austausch auf dimmbare Lampen zügig voranzukommen. Klaus Engel ergänzte, dass man parallel auch versuchen werde, mit geringer Wattzahl möglichst viel Licht herauszuholen. Die Durchführung einer Bürgerbefragung wurde von der Rätegemeinschaft einstimmig abgelehnt.