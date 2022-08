Sterit in Asylbewerberheim eskaliert - Frau wehrt sich mit Messer

Ein Streit in einem Asylbewerberheim in Kammlach eskaliert, als ein Geschwisterpaar auf eine Mitbewohnerin einprügelt. Sie wehrt sich mit einem Messer.

24.08.2022 | Stand: 16:17 Uhr

Ein Geschwisterpaar, 24 und 41 Jahre alt, hat am MIttwochnachmittag in Kammlach bei Memmingen auf eine 38-jährige Mitbewohnerin eingeschlagen. Diese setzte sich laut Polizei mit einem Messer zur Wehr und verletzte dabei eine Angreiferin.

Streit in Asylbewerberheim in Kammlach: Zwei Mal musste die Polizei ausrücken

Bereits am Vormittag hatte die Polizei ausrücken müssen, nachdem die drei Frauen in einen Streit geraten waren. Am Nachmittag eskalierte die Situation dann als zwei der Frauen auf die Dritte einschlugen. Diese setzte sich mit einem Messer zur Wehr und verletzte dabei die 24 Jährige, nach Angaben er Polizei, am Unterarm. Die Wunde wurde im Klinikum Mindelheim versorgt. Alle Beteiligten müssen nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

