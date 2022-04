Weil sie ihr Auto nicht wegfahren wollte: Senior schlägt seiner Nachbarin ins Gesicht

Ein 71-Jähriger aus Markt Wald im Unterallgäu hat seine Nachbarin geschlagen und bedroht. Der Grund: Die 53-Jährige weigerte sich, ihr Auto wegzufahren.

07.04.2022 | Stand: 14:05 Uhr

Ein Nachbarschaftsstreit ist am Mittwochvormittag in Markt Wald im Unterallgäu eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 71-Jähriger in der Einfahrt seiner 53-Jährigen Nachbarin parken, um Holz von seinem Anhänger zu laden.

Frau weigert sich, ihr Auto wegzufahren - 71-Senior schlägt ihr ins Gesicht

Die Frau weigerte sich jedoch, ihr Auto vom Parkplatz zu fahren. Die Nachbarn begannen zu streiten. Der Senior schlug seiner Nachbarin mit der Hand ins Gesicht und bedrohte sie. Zwar erlitt die Unterallgäuerin durch den Schlag Schmerzen, doch sie musste nicht ärztlich versorgt werden. Der 71-Jährige wird nun wegen Körperverletzung und Bedrohung angezeigt.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".