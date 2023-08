Sturmtief "Ronson": Aufräumarbeiten in Memmingen dauern weiter an

Auch über drei Wochen nach dem Unwetter sind Mitarbeiter der Stadt mit den Nachwehen beschäftigt. Probleme gibt es vor allem an der Memminger Ach.

04.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Gut drei Wochen ist es her, dass der Gewittersturm „Ronson“ über die Region hinweg gefegt ist. Doch die Aufräumarbeiten sind immer noch in vollem Gange. So ist etwa die Allee an der Memminger Ach zwischen Steinheim und Amendingen weiter großteils gesperrt. Rund 60 bis 70 große Bäume, darunter mächtige Pappeln, konnten dem Sturm nicht mehr standhalten und stürzten um. Einige der Bäume wurden mittlerweile entfernt. In der Innenstadt erinnern vor allem noch aufgestapelte Baumstämme oder Äste am Straßenrand an die Schäden, die „Ronson“ hinterlassen hat.

