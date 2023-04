Extravagante Klangfarben in der Ehemaligen Synagoge Fellheim

In der Ehemaligen Synagoge in Fellheim sind Trompeter Simon Höfele sowie sein pianistischer Mitstreiter Frank Dupree zu Gast. Was das Duo auszeichnet.

07.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

In der voll besetzten Ehemaligen Synagoge waren wieder einmal Trompeter Simon Höfele (*1994) und sein pianistischer Mitstreiter Frank Dupree (*1991) in einem Cultura-Konzert zu Gast. Erstmals hier 2017 konzertierend, können nach einführenden Worten der Vorsitzenden Dr. Veronika Heilmannseder beide Youngster schon als Stammgäste betrachtet werden. Dieses Mal hatten sie ein neunteiliges, mit „almost blue“ betiteltes Programm im Gepäck, in dessen Abfolge George Gershwin (1898 - 1937) mit „An American in Paris“ (1928) den Starter und „Rhapsody in Blue“ einen markanten Schlusspunkt gaben.

Einer der erfolgreichsten junger Trompeter in Fellheim zu Gast

Höfele, der siebenjährig in seiner Heimatstadt Darmstadt das Trompetenspiel begann, reifte zu einem solch erstklassigen Trompeter heran, dass er 2020 Träger des wichtigsten deutschen Klassikpreises „Opus Klassik“ wurde. International etablierte er sich als einer der erfolgreichsten Trompeter der jungen Generation.

Der aus Rastatt kommende Pianist Frank Dupree sorgte 2014 für Aufsehen, als er Preisträger des 40. Deutschen Musikwettbewerbs wurde. 2018 avancierte er in der Kategorie „Konzerteinspielung des Jahres“ zum Gewinner des „Opus Klassik“.

Außergewöhnlich extravagante Klangfarben in Fellheim

Auf drei Instrumenten blasend, auf die er verschiedene Schalldämpfer aufsetzt, schafft Höfele bereits bei Gershwin außergewöhnlich extravagante Klangfarben. Den Abschluss des „Pariser American“ gestaltet das Duo mit ausgesprochen pfiffiger Raffinesse.

Die sieben in den Gershwin-Rahmen eingebetteten Stücke boten ein breit gefächertes Spektrum, das von Frankreich (Ravel) über die Schweiz (Schnyder), die USA (Antheil, Bernstein), Japan (Takemitsu) und England (Costello) bis nach Ukraine und Russland (Kapustin) reicht. Die Sonate für Trompete und Klavier des Schweizers Daniel Schnyder (*1961) wird mit stechend kantigen Rhythmen eingeleitet.

"Was für ein Ende", findet unser Autor

Im Verlauf geht sie in wunderbar lyrische Passagen über. Und schließlich am Schluss: Was für ein Ende. Leonard „Lenny“ Bernsteins (1918 - 90) „Rondo for Lifey“ beginnt langsam und melodisch liedhaft, wobei die Trompete Melodie führend dominiert. Im Verlauf steigert sich das reizvolle Stück in berauschend fetzige Melodik. Des Pianisten Frank Dupree besondere Vorliebe gilt dem ukrainisch-russischen Komponisten Nikolai Kapustin (1937 - 2020). Seine „Variations“ op. 41 in klassischer Variationsform lassen jeden erdenklichen Jazzeinfluss erkennen.

Die zu Gershwins bekanntesten Werken zählende Orchesterkomposition „Rhapsody in Blue“ wurde 1924 in N.Y. uraufgeführt. Ein Ereignis von Tragweite, das in die Geschichte einging. Höfele und Dupree zelebrierten die Mischung der enthaltenen Musikstile, wie Jazz, Blues, Sinfonik, in meisterlich perfektionierter Weise.