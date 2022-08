Neue Kirche in Memmingen soll "Bereicherung für alle" werden

Der syrisch-orthodoxe Kirchenverein Memmingen will für kommende Generationen seine Religion und Kultur bewahren. Welche Rolle das geplante Kulturzentrum spielt.

26.08.2022 | Stand: 05:45 Uhr

„Wir gehören seit über 50 Jahren zu Memmingen“, sagt Sait Onar über den syrisch-orthodoxen Kirchenverein: Mehr als 90 Prozent der 611 Mitglieder haben laut dem Vorsitzenden die deutsche Staatsbürgerschaft, sie bringen sich in der Stadtgesellschaft ein und „arbeiten in sämtlichen Berufen – von A bis Z“. Zugleich will die Gemeinde ihre Wurzeln bewahren, ihre Religion und Aramäisch als Muttersprache. Dafür stellt sie sich einem Großprojekt: dem Bau eines Kulturzentrums.

Syrisch-orthodoxe Gemeinde in Memmingen: Wurzeln liegen in der Türkei

Das Gebäude, für das erste Entwürfe bereits im städtischen Gestaltungsbeirat Thema waren, soll an der Freudenthalstraße entstehen. Das Grundstück ist seit 2009 im Besitz des Kirchenvereins. Dieser will nach Onars Worten in der Gestaltung Verschiedenes ausdrücken: „Wir möchten etwas Modernes, das aber auch mit unserer Kultur verbunden ist.“ So soll der Bau etwa durch Form und Materialien auf die frühere Heimat im Südosten der Türkei verweisen, aus der in den 1960er Jahren erste Gemeindemitglieder nach Memmingen kamen. Onar gehört zur zweiten Generation, die er in der Rolle als Bindeglied sieht: „Es ist unsere Aufgabe, unsere Religion und unsere Kultur weiterzugeben.“ Inzwischen gebe es die dritte und vierte Generation, die dies ansonsten nicht kennenlernt, nicht mehr daran teilhat.

Im Kulturzentrum soll Religionsunterricht angeboten werden

Beispielsweise ist es Onar zufolge nicht mehr selbstverständlich, dass die Kinder Aramäisch beherrschen. „Es ist schade, wenn sich die Jüngeren nicht mehr mit den Älteren unterhalten können oder Kinder ihre Großeltern nicht verstehen.“ Auch zum Glaubensleben, etwa der gemeinsamen Feier des Gottesdienstes, fehle der Zugang: „Dann stellt sich für Jugendliche die Frage: Ich verstehe vieles nicht, was soll ich da?“ Im geplanten Kulturzentrum sollen Kinder darum Aramäisch und bei freiwilligem Religionsunterricht die Gebete und Kirchengesänge erlernen können. „Früher wurde das in den Schulen angeboten“, sagt Onar. Doch dies zu organisieren, habe sich als zu aufwendig erwiesen. Von Glaubensthemen und Religion handelt auch eine „ansehnliche Anzahl von Büchern“, die eine Bibliothek im Neubau hüten soll: „Einige Gemeindemitglieder und unser Pfarrer besitzen alte und wertvolle Bücher. Zum Teil sind sie handschriftlich verfasst und bis zu 80 Jahre alt“, schildert Onar. Diejenigen, die ihre Werke allen zur Verfügung stellen wollen, haben dort die Gelegenheit.

Es soll ein Treffpunkt für Jugendliche entstehen

Außerdem will die Gemeinde an der Freudenthalstraße einen Ort schaffen, wo sich Jugendliche treffen können – „zum Beispiel, vor sie zusammen in die Stadt gehen oder einfach, um gemeinsam Fußball zu schauen“, sagt Onar. Neben Räumen für solche Zwecke und kleinere Zusammenkünfte gehört zum Konzept ein großer Saal, den die Gemeinde bei verschiedenen Anlässen als Versammlungsstätte nutzt. Denn die Gemeinschaft hält der Kirchenverein hoch – auch mit regelmäßigen wie Ausflügen oder Grillfesten, zu denen die Mitglieder im Sommer alle zwei bis drei Monate zusammenkommen.

So sieht ein Entwurf für das Kulturzentrum der syrisch-orthodoxen Gemeinde aus. An der endgültigen Gestaltung wird derzeit noch gearbeitet. Bild: B. Abraham

Mit der Kirche erfüllt sich überdies der lang gehegte Wunsch nach einem eigenen Raum für Gottesdienste. Die Gemeinde, die seit 1992 von einem eigenen Pfarrer betreut wird, war dafür in der Vergangenheit unter anderem in der Kinderlehrkirche zu Gast. In die Freudenthalstraße können viele Gemeindemitglieder zu Fuß kommen, denn einige von ihnen – gerade ältere – wohnen in der Nähe.

Syrisch-orthodoxe Kirche soll für Interessierte offen stehen

Ein Kernthema ist bei alledem Offenheit. „Wir igeln uns nicht ein oder kapseln uns ab“, betont Sait Onar: „Das Kulturzentrum soll eine Bereicherung für alle sein.“ Damit das gelingt, werden laut dem Vorsitzenden die Türen etwa für Führungen oder Besuche von Schulklassen offenstehen. Dabei könne erklärt werden, dass die syrisch-orthodoxe Kirche eine christliche Urkirche ist. „Viele Menschen wissen nicht, dass es in der Türkei nicht nur Moslems, sondern auch Christen gibt“, sagt Onar. Alle, die sich interessieren, sollen daher die Möglichkeit haben, eine syrisch-orthodoxe Kirche einmal von innen zu sehen, einen Gottesdienst zu besuchen oder zu hören, wie das Vaterunser auf Aramäisch, der Sprache Jesu, klingt.

Derzeit bereitet die Gemeinde mit dem Architekten die Pläne für das Kulturzentrum vor, die noch nicht in der endgültigen Fassung vorliegen. „Bis wir mit dem Bau beginnen, zieht es sich noch“, sagt Onar und – mit Blick auf Materialkosten und die Lage im Bausektor: „Wir müssen den richtigen Zeitpunkt abwarten.“ Welche Summe die Gemeinde für ihr Kulturzentrum aufbringen muss, steht in dieser Phase noch nicht fest. Die Basis der auf etwa 20 bis 25 Jahre angelegten Finanzierung bilden laut Sait Onar die Beiträge der berufstätigen Gemeindemitglieder.