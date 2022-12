Neben dem Beruf Zwölf-Stunden-Schichten im Rettungsdienst

Ohne Bezahlung anderen helfen: Am Montag, 5. Dezember 2022, ist der Tag des Ehrenamts. Wir stellen Memminger vor, die sich für die Gesellschaft engagieren.

Der Dank soll am heutigen Montag an erster Stelle stehen. Es ist der Tag des Ehrenamts. Der Dank gilt allen, die sich auf vielfältige Weise freiwillig für die Gesellschaft einsetzen. Mehr als 30 Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich ehrenamtlich, wie die Bundesregierung auf ihrer Internetseite schreibt. Michael Fronzek aus Memmingen ist einer davon. Er engagiert sich seit 40 Jahren beim Roten Kreuz als Rettungsassistent und Erste-Hilfe-Ausbilder – freiwillig, neben seinem Beruf als Realschullehrer.

Im Einsatz ist Fronzek dafür meistens in Zwölf-Stunden-Schichten an den Wochenenden und in seiner arbeitsfreien Zeit, die sich bei ihm auf die Schulferien konzentriert. „Mein ehrenamtliches Engagement im Rettungsdienst begann ich selbst als Schüler“, sagt Fronzek. Seine langjährige Erfahrung und die Motivation, sich zu engagieren, gibt er gerne an die junge Generation weiter. „Ich leite den Schulsanitätsdienst und bin an der Staatlichen Realschule Erste-Hilfe-Ausbilder“, sagt der Lehrer für Deutsch und Geografie. Zwei Millionen Frauen und Männer engagieren sich in gemeinnützigen Organisationen, wie den Maltesern, der Johanniter Unfallhilfe und dem Technischen Hilfswerk (THW), wie die aktuelle Erhebung des Freiwilligensurvey mitteilt – so heißt die repräsentative telefonische Befragung, die sich um das freiwillige Engagement in Deutschland dreht.

Barber Angels Brotherhood

Tina Staber aus Memmingen ist ein Engel, und das nicht nur, weil sie sich ehrenamtlich für Menschen einsetzt, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. „Auf den karikativ tätigen Verein der Barber Angels Brotherhood bin ich im Netz aufmerksam geworden. Ich war von deren Arbeit so begeistert, dass ich das auch machen wollte. Jetzt fahre ich an Tagen, an denen ich normalerweise frei habe, zu den Einsätzen der Barber Angel, die obdachlosen und bedürftigen Menschen unentgeltlich die Haare schneiden“, sagt die angestellte Friseurin, die in Memmingen bislang noch der einzige haareschneidende Engel in Rockerkutte ist. Der Einsatz der Barber Angel bei der kommenden Vesperkirche wird für Tina so zum ehrenamtlichen Heimspiel.

Das 15-tägige christlich-soziale Solidaritätsprojekt der Vesperkirche, das vom 5. bis 19. März mit „Essen, Kultur und Gemeinschaft für alle Menschen“ überschrieben steht, benötigt rund 300 Personen, die sich ehrenamtlich auf Zeit engagieren. „Vom Schüler bis zum Senior können sich alle nach ihren Möglichkeiten und mit den eigenen Stärken und Begabungen bei diesem gesamtgesellschaftlichen Projekt einbringen“, sagt Sabrina Schade, Koordinatorin im Bereich Ehrenamt der Vesperkirche Memmingen.

Eigentlich unbezahlbar

Ehrenamt ist unbezahlbar: Dennoch kann es für den kontinuierlichen Einsatz bei gemeinnützigen Körperschaften eine Aufwandsentschädigung geben. Dazu zählen besonders Sportvereine. Diese Pauschale liegt bei 840 Euro pro Person im Jahr. Der Übungsleiterfreibetrag ist mit maximal 3000 Euro jährlich veranschlagt. Die meisten Ehrenamtlichen sprechen aber von der ideellen Erfüllung, eine sinnstiftende Aufgabe zu haben und so einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten.

Bei der vierköpfigen Familie Kohl ist das Ehrenamt fast schon ein weiteres Familienmitglied, dem man sich mit Zeit und Hingabe widmet. „Wir sind in der evangelischen Kirche, im Fischertagsverein und bei Wallenstein engagiert. Wir ziehen dabei als Familie an einem Strang“, sagt Heike Kohl. In der Gemeinschaft des Ehrenamtes sind über die Jahre hinweg viele Freundschaften entstanden. „Es macht einfach Spaß miteinander, da merkt man die eigentliche Arbeit gar nicht. Unser Einsatz beim zweiwöchigen Zeltlager der evangelischen Gemeindejugend war immer unser Sommerurlaub für die ganze Familie“, wie Heike Kohl resümiert.

Wer sich fünf Stunden in der Woche oder 250 Stunden jährlich ehrenamtlich engagiert und mindestens 16 Jahre alt ist, kann auch in Memmingen die blaue Ehrenamtskarte des Bayerischen Staatsministeriums beantragen. Die Karte ist drei Jahre gültig. Das Pendant dazu ist die goldene Karte, die unbegrenzt gültig ist und allen gebührt, die seit 25 Jahren ehrenamtlich tätig sind. In der Mau-Stadt sind aktuell 406 blaue und 191 goldene Karten im Umlauf. Bei dreißig Geschäften, Institutionen und Unternehmen bekommen die Karteninhaber Vergünstigungen. Bayernweit beteiligen sich rund 4000 Institutionen an der Ehrenamts-Aktion des Freistaats. Am heutigen Montag gibt es für alle Inhaber der Bayerischen Ehrenamtskarte bei allen Ständen des Christkindlesmarktes einen kleinen Bonus.