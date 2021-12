Tagesschausprecher Claus-Erich Boetzkes: Bald wieder öfter in seiner Heimatstadt Memmingen

Er ist einer der berühmtesten Memminger: Tagesschaumoderator Claus-Erich Boetzkes. Er geht Ende des Jahres in Ruhestand, hat also mehr Zeit für seine Heimat.

Einer der berühmtesten Memminger geht in den Ruhestand: Claus-Erich Boetzkes hat seit 1997 die ARD-Tagesschau moderiert, Ende dieses Jahres gibt er seine Sendezeit an eine Kollegin und einen Kollegen ab.

Herr Boetzges, bald haben Sie etwas mehr Zeit. Werden Sie dann wieder freier Mitarbeiter der Memminger Zeitung? Hier hat Ihre journalistische Karriere ja begonnen.

Claus-Erich Boetzkes: (lacht) So gern ich es täte, aber ich bin nicht so regelmäßig in Memmingen

Auch das Landestheater Schwaben würde sich sicher freuen, Sie als Schauspieler aufnehmen zu dürfen. Als 14-Jähriger haben Sie dort Schauspielunterricht gehabt. Wäre die Bühne etwas für Sie?

Boetzkes: An der Technischen Uni Ilmenau, wo ich eine Honorarprofessur innehabe, habe ich an einer Faustaufführung teilgenommen. Das hat großen Spaß gemacht. Aber das ist eher etwas für junge Leute, da halte ich mich lieber zurück.

Wie sehen stattdessen Ihre Pläne für den Ruhestand aus?

Boetzkes: Es wird jetzt mehr, als ich eigentlich wollte. Ich habe zum Beispiel ein schönes Angebot für ein Buch und eine Vortragsreihe. Eigentlich wollte ich aber noch mal als Student an die Uni und Geschichte und Rechtswissenschaften studieren. Es gibt in Hamburg schöne Angebote für Senioren. Das stelle ich mir sehr reizvoll vor. Auf der einen Seite an der TU Ilmenau als Lehrer, auf der anderen als Lernender. Das könnte mental frisch halten.

Werden Sie auch wieder öfter in Memmingen zu sehen sein?

Boetzkes: Aber sicher. Das Allgäu

Sie fühlen sich Memmingen also noch verbunden?

Boetzkes: Ja, sicher, das ist meine Heimatstadt. Außerdem: Wenn man wegzieht, stellt man vielleicht erst fest, in welchem Paradies man gelebt hat. Dann merkt man erst, wie schön seine Heimat ist. Mit diesem Blick des Fortgezogenen werde ich Memmingen nun erkunden. Zum Beispiel die mittelalterlichen Häuser: Früher habe ich da gar nicht so genau drauf geachtet. Aber nun schaue ich anders hin und sehe, wie schön etwa die Fassaden sind. Das macht schon viel Freude.

Sind es auch die Menschen, mit denen Sie sich verbunden fühlen?

Boetzkes: Ja. Wir Schwaben haben von Haus aus eine vernünftige Distanz zu den Dingen und einen klaren Kopf. Das ist im Leben sehr hilfreich. Viele hier sind hochangenehme Pragmatiker. Hinzu kommt die vorsorgetreffende Sparsamkeit: Sie leben nicht über ihre Verhältnisse, sie sorgen vor und haben einen klaren Blick auf die Dinge. Damit sind sie deutlich weiter als viele andere.

Diesen klaren Blick brauchen Sie auch für die Tagesschau. Was werden Sie an Ihrem Job als Tagesschausprecher vermissen?

Boetzkes: Das spannende im Nachrichtenjournalismus ist, an vorderster Front alle Ereignisse mitzubekommen. Das war der 11. September 2001, das sind Koalitionsverhandlungen, Rücktritte, das war auch Ägypten, als sich 2011 während der laufenden Sendung Staatspräsident Mubarak nach monatelangen Protesten zurückgezogen hat und das Volk in Jubel ausgebrochen ist. Man bekommt das alles von Anfang an mit und ist dabei. Das wird mir fehlen. Ich trete jetzt in die Reihe des normalen Nachrichtenzuschauers und -lesers zurück. Da bin ich schon ein wenig traurig.

Sie haben straff durchgetaktete Arbeitstage, gehen um 12, 14, 15, 16 und 17 Uhr auf Sendung. Wie anstrengend ist das?

Boetzkes: Wenn viel los ist, also an 85 Prozent der Tage, ist es so, dass Sie sich wie ein ausgedrückter Schwamm fühlen, wenn sie das Studio verlassen. Dann sind Sie durch. Fernsehen erfordert Hochkonzentration. Wenn Sie nicht permanent konzentriert sind, dann versprechen Sie sich, dann passieren Fehler. Allerdings ist es für die geistige Spannkraft nicht ganz verkehrt, solch einen Beruf zu haben.

Eine Panne - wie Dagmar Berghoffs berühmter Lachkrampf - ist von Ihnen nicht bekannt. Wie schaffen Sie es, konzentriert zu bleiben? Welchen Tipp haben Sie für unsere Leserinnen und Leser?

Boetzkes: Es ist am Ende Training. Je öfter man es macht, desto besser funktioniert es. Wenn man aber sehr aufgeregt ist, dann wird es schwierig. Es ist wie eine Formel: Wenn man die Ruhe hat, ist man konzentriert, wenn man konzentriert ist, hat man Sicherheit, und so entsteht wieder Ruhe.

Gab es einen Moment in Ihrer Tagesschaukarriere, der Ihnen für immer im Gedächtnis bleiben wird?

Boetzkes: Dazu gehört auf jeden Fall der 11. September 2001. Das fing mit der Meldung an, dass im World Trade Center ein Teerfass brennen soll. Und dann beschleunigt sich das Ganze zu einem Brandsatz des Horrors. Wir haben uns zum Teil in der Redaktion angebrüllt, weil teils Ratlosigkeit und Entschlusslosigkeit herrschten. Keiner wusste, was dort passiert. Krieg, Terror? Es war teilweise ein Verlust von Einschätzungsfähigkeit, weil es so etwas in dieser Form nie gegeben hatte. Das Geschehen kam mit einer solchen Wucht, dass es sich tief in die Erinnerung gegraben hat.

Wenn Sie es sich doch noch anders überlegen: Welchen Termin als freier Mitarbeiter der Memminger Zeitung würden Sie gern wahrnehmen?

Boetzkes: Ich habe früher für Ihre Zeitung Termine von Vereinstreffen über Schulpolitik bis hin zu Theaterkritiken machen dürfen. Und wenn ich ehrlich bin: Das habe ich alles reizvoll gefunden. Die Breite des Lokaljournalismus ist sehr faszinierend.

Zur Person

Claus-Erich Boetzkes wurde 1956 in Memmingen geboren. Er machte 1975 Abitur am Bernhard-Strigel-Gymnasium und absolvierte nach seinem Wehrdienst die Deutsche Journalistenschule in München und studierte unter anderem Kommunikationswissenschaft und Politik. Seit 1997 moderiert er die ARD-Tagesschau. Sein Wissen und seine Erfahrung im journalistischen Bereich gibt Boetzkes seit Jahren weiter - als Honorar-Professor an der TU Ilmenau in Thüringen, wo er 2008 auch promovierte.