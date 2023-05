Zwei 60-Jährige organisieren eine Party in Memmingen

Sonja Waschke und Susanne Stefko-Borrescio gehen mit 60 Jahren noch immer gerne abends Tanzen. Nun organisieren sie eine eigene Party im Memminger Kaminwerk.

25.05.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Im Schlafanzug das Fenster aufreißen, sich über Partylärm beschweren und mit erhobenem Zeigefinger auf die Jugend von heute schimpfen – das kommt für Sonja Waschke und Susanne Stefko-Borrescio nicht infrage.

Sie sind beide 60 Jahre alt und stehen gern selbst auf der Tanzfläche. Anstatt verständnislos den Kopf über die Jüngeren zu schütteln, schütteln sie ihren Kopf im Takt der Musik. Diese Tanzlaune wollen sie auch in Memmingen verbreiten und organisieren daher Ende Mai eine Party im Kaminwerk.

Am 27. Mai steigt die Party der beiden im Kaminwerk.

„Tanzen ist für mich eine Herzensangelegenheit“, sagt Sonja Waschke. Sie geht auf Konzerte oder Tanzabende, so oft sich die Möglichkeit ergibt. Auch Susanne Stefko-Borrescio sagt: „Mein Mann und ich und unser Freundeskreis schauen immer nach Veranstaltungen hier in der Gegend.“ Solche Tanz-Veranstaltungen sind beispielsweise die Larifari-Vinyl-Partys in Leutkirch, die Ehrenamts-Disko im Kempodium in Kempten oder Veranstaltungen vom Wegmannhof bei Bad Grönenbach.

Und nun soll es so etwas auch in Memmingen geben. Die zwei Frauen organisieren gemeinsam mit dem Kaminwerk und dem Seniorenbeauftragten der Stadt Memmingen, Matthias Ellermann, eine „Party für Junggebliebene“, wie sie es auf ihrem Flyer ankündigen. Unter dem Titel „Tanzwerk – Forever young“ wollen sie am 27. Mai, ab 20.30 Uhr die Jugendhaus-Stimmung von vor 40 Jahren wieder aufleben lassen.

Auf der Party läuft Musik aus allen Epochen.

Was die Party von einer gewöhnlichen Party unterscheidet? „Hoffentlich nicht viel“, sagt Sonja Waschke und lacht. „Höchstens, dass wir in unserem Alter nicht erst um 23 Uhr anfangen, feiern zu gehen und die ganze Nacht durchtanzen.“ Deswegen startet ihre Veranstaltung schon um 20.30 Uhr.

Damit auch diejenigen, die schon länger nicht mehr getanzt haben, wieder in den Takt finden, erklingen bei der Party Klassiker aus der guten alten Zeit von den Rolling Stones, den Beatles oder Deep Purple. Dafür sorgen DJs, die teilweise auch schon vor 40 Jahren im Jugendhaus aufgelegt haben. „Aber“, sagt Sonja Waschke, „es läuft Musik von den 80ern und 90ern über Funk oder Soul und auch aktuelle Songs, ganz queerbeet.“

Gäste jeden Alters sind willkommen.

Genauso vielfältig wie die Musik darf auch das Publikum sein. „Wir haben bewusst keine Altersangabe auf den Flyer geschrieben. Meine Töchter kommen zum Beispiel auch“, sagt Sonja Waschke. Susanne Stefko-Borrescio erklärt: „Uns ist wichtig, dass alle kommen, die kommen wollen.“

Wenn die Veranstaltung gut angenommen wird, möchten die zwei Frauen die Idee gerne weiterverfolgen, denn, so Stefko-Borrescio: „Es ist einfach schön, zusammenzukommen, man trifft oft alte Bekannte. Viele in unserem Alter sind alleinstehend, gerade dann ist das wichtig.“

Weitere Infos unter www.kaminwerk.de