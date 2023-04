29 Stellen hätte es dafür gegeben - Was der Tarifabschluss für Stadt und Kreis bedeutet

Mehrere Millionen Euro Zusatzkosten: Welche Auswirkungen hat der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst für die Stadt Memmingen und den Landkreis Unterallgäu?

26.04.2023 | Stand: 15:28 Uhr

Müssen in den Verwaltungen von Stadt Memmingen und Landkreis Unterallgäu Stellen gestrichen werden? Und freiwillige Ausgaben etwa für Kultur und Soziales massiv gekürzt werden? Denn der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst, der am Wochenende erzielt worden ist, trifft Stadt und Kreis finanziell ordentlich. Wir haben in den Verwaltungen nachgefragt:

Was kostet der Tarifabschluss Stadt und Landkreis?

Memmingen: Die Stadt muss bis Ende 2024 zusätzlich 5,25 Millionen Euro für ihr Personal zahlen. Dieser Betrag setzt sich aus den Sonderzahlungen und dem steigenden Gehalt zusammen. Insgesamt ist sie für 1290 tariflich Beschäftigte zuständig.

Unterallgäu: Der Landkreis wird mit insgesamt fast zwei Millionen Euro zusätzlich belastet. Dort profitieren 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Tarifabschluss.

Woher nehmen Stadt und Kreis nun das Geld?

Memmingen: Etwa 80 Prozent der Kosten für die Sonderzahlungen, die dieses Jahr fällig werden, seien bereits im Haushaltsplan 2023 als voraussichtliche Tarifsteigerung einkalkuliert worden. Die Lohnerhöhungen werden erst 2024 fällig.

Unterallgäu: Auch hier wurden wegen der anstehenden Tarifverhandlungen bereits höhere Personalkosten im Haushaltsplan für 2023 berücksichtigt.

Andere Ausgaben deshalb streichen?

Müssen wegen der zusätzlichen Kosten an anderen Stellen Ausgaben gestrichen werden?

Memmingen: „Wir warten die Rückmeldung der Regierung von Schwaben auf den Haushaltsplan 2023 ab und prüfen dann das weitere Vorgehen.“

Unterallgäu: Weil bereits höhere Personalkosten eingeplant waren, werde es keine Kürzungen oder Streichungen geben.

Stellen in Gefahr?

Müssen Stellen gestrichen werden?

Memmingen: Das sei derzeit nicht geplant, denn die Stadt müsse weiterhin ihren Aufgaben nachkommen. „Kündigungen sind nicht beabsichtigt.“

Unterallgäu: Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könne kaum vom Landkreis beeinflusst werden, da er viele Aufgaben im Auftrag des Staates erfüllen müsse, etwa die Flüchtlingsunterbringung, und auch, weil gesetzliche Vorgaben erfüllt werden müssten. Zudem steige laut Prognosen die Einwohnerzahl des Unterallgäus weiter und die Aufgaben würden immer komplexer. „Damit steigen die Anforderungen an die Verwaltung ständig. Kündigungen wird es nicht geben, im Gegenteil, inzwischen fehlt oft qualifiziertes Personal auf dem Arbeitsmarkt.“ Zudem lägen die Personalausgaben des Landkreises Unterallgäu umgelegt auf die Einwohnerzahl weit unter dem anderer bayerischer Landratsämter.

Wie sollen die Mehrausgaben für Personal mittel- bis langfristig aufgefangen werden?

Memmingen: Die Finanzplanung der kommenden Jahre werde generell eine Herausforderung. „Wir werden prüfen, die Effizienz von Prozessen mittel- und langfristig zu steigern, auch mit Hilfe technischer Ausstattung – Stichwort Digitalisierung.“

Unterallgäu: Wie alle Ausgaben des Landkreises müssten auch die Personalkosten durch Einnahmen finanziert werden – vor allem durch die Kreisumlage. Die wird von den Kommunen, die zum Landkreis gehören, bezahlt.

Oberbürgermeister: "Halte Tariferhöhungen aber insgesamt für richtig und wichtig"

Wie stehen die Verwaltungschefs zum Tarifabschluss?

Memmingen: Oberbürgermeister Jan Rothenbacher (SPD): „Die Tariferhöhung ist ein guter Kompromiss, wettbewerbsfähige Bezahlung in Zeiten hoher Inflation sicherzustellen. Aber natürlich bedeutet die Tarifsteigerung eine enorme Belastung unseres Haushalts und es ist eine Herausforderung, wie wir uns mittel- und langfristig aufstellen. Ich halte die Tariferhöhung aber insgesamt für richtig und wichtig. Über Sockelbeträge profitieren gerade kleine Einkommen - so kommen die Tarifsteigerungen bei den richtigen Leuten an.“ Lesen Sie auch: Fragen & Antworten: Was bedeutet der Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst?

Unterallgäu: Landrat Alex Eder (FW): „Ich halte die Tariferhöhung für richtig und wichtig, damit der öffentliche Dienst für qualifizierte Fachkräfte attraktiv bleibt. Und die Lebenshaltungskosten sind schließlich auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erheblich gestiegen. Aus Sicht der öffentlichen Arbeitgeber ist dieser Tarifabschluss aber auch eine finanzielle Herausforderung. Für den Landkreis laufen durch die Tariferhöhung Mehrkosten in der gleichen Größenordnung auf, wie wenn wir 29 neue Mitarbeiter einstellen würden. Dafür sind Mehreinnahmen nötig, die die öffentliche Hand nur über höhere Abgaben finanzieren kann. Eine drohende Lohn-Preis-Spirale kann auch nicht unsere Logik werden, es sollte deshalb unbedingt langfristig auch gegen die Inflation angekämpft werden.“

Allgäuer Verdi-Chef: Abschluss ist keinesfalls zu hoch

„Nur weil eine Tariferhöhung ansteht, bedeutet das nicht, dass Kommunen weniger Geld haben“, sagt Werner Röll, Verdi-Chef im Allgäu, auf Anfrage unserer Redaktion. „Bei objektiver Betrachtung müssen schon auch die Einnahmen gesehen werden. So ist es doch sehr erfreulich, wenn zum Beispiel die Stadt Memmingen im Jahr 2022 12,5 Millionen Euro mehr an Gewerbesteuern einnimmt als geplant. Das ist weit mehr als die Tariferhöhung kostet.“

Der Tarifabschluss sei aber eine Kompromisslösung, „keinesfalls zu hoch“. Denn die steigenden Preise belasteten Familien und Paare mit mittleren Einkommen, Geringverdienende und Bedürftige besonders. Zudem gelte: „Gute Tarifabschlüsse stabilisieren die Kaufkraft und damit die wirtschaftliche Entwicklung.“ Weiterer Aspekt aus Werner Rölls Sicht: „Gute tarifliche Regelungen sind bei der Suche nach Arbeitskräften ein wichtiges Argument, das zum Beispiel bei Stellenausschreibungen offensiv genutzt werden sollte.“ Auch von den Kommunen. Das sei gerade in Zeiten des Fachkräftemangels wichtig.