Mehr als 150 Drehtage verbrachte der junge Bad Wörishofer Florian Faab im Jahr 2021 an Film- und Fernsehsets. Neben dem Serienklassiker „Soko Stuttgart“ für das ZDF drehte Florian Faab vier Tatorte für die ARD ab. Zwei davon übernahm er in der Gesamtverantwortung am Filmset als Aufnahmeleiter.