So mancher Besucher lässt sich bei der Tattoo Convention in Memmingen vor Ort ein Tattoo stechen. Warum trotz neuer Gesetzeslage auch Farbe im Spiel sein darf.

12.09.2022 | Stand: 08:54 Uhr

Sabrina aus Reutte in Tirol reist gerne. Deshalb hat sie sich ihre Leidenschaft in Form einer ausgeschmückten Erdkugel auf dem entblößten Knöchel ihres rechten Beines tätowieren lassen. Nicht in einem Hinterzimmer, sondern vor aller Augen am Wochenende bei der Tattoo-Convention, die in der Memminger Stadthalle zum vierten Mal stattfand.

