Es ist wieder Tattoo-Messe am Wochenende - aber diesmal nicht in der Stadthalle

Bei der "Tattoo Convention Memmingen" zeigen 150 Tätowierer ihr Können. Erstmals findet die Veranstaltung am 9./10. September 2023 in Hawangen statt. Wieso?

06.09.2023 | Stand: 09:57 Uhr

Ein El Dorado finden Freunde der Tätowierkunst am Wochenende 9. und 10. September in der Mehrzweckhalle in Hawangen vor. An der „Tattoo Convention Memmingen“ 2023 nehmen laut Veranstalter über 150 internationale Tattooartisten teil und erfüllen vor Ort alle Wünsche.

Bereits Weltreisende wie der Entdecker Captain James Cook und der Naturforscher Charles Darwin erkannten auf ihren langen Fahrten und Expeditionen: Es gibt praktisch kein Volk auf der Erde, das sich nicht tätowiert oder diesen Brauch nicht zumindest irgendwann mal während seiner Geschichte praktiziert hat.

Auch im Westen hat sich das Tätowieren innerhalb der vergangenen Jahrzehnte von einem Ausdruck der Ablehnung gesellschaftlicher Normen durch Punks, Rocker und Skins in den 1980er Jahren zu einem beinahe schon völlig normalen Hautschmuck gewandelt, der bei Männern wie Frauen in allen Gesellschaftsschichten verbreitet ist. Mit verantwortlich für diese gestiegene Verbreitung und auch Akzeptanz sind Tattoo Conventions, die es in Deutschland seit den 1990er Jahren gibt. Eine solche Tätowierermesse findet am Wochenende 9./10. September erstmals in der Mehrzweckhalle in Hawangen statt, weil die Stadthalle in Memmingen derzeit wegen Renovierungsarbeiten nicht zur Verfügung steht.

Tattoo Convention 2023: Vielfältige Tätowierkunst bei der Tattoo-Messe im Unterallgäu zu sehen

In Hawangen warten an beiden Tagen ab 11 Uhr (Samstag bis 22 Uhr, Sonntag bis 19 Uhr) zahlreiche Tätowierkünstler auf die Besucher und zeigen, was heutzutage an Hautkunst möglich ist: Von fotorealistischen Tätowierungen über neueste Kunst und Grafik inspirierte Stile bis zu klassisch-traditionellen Ausprägungen der Tätowierung wie dem japanischen Stil oder den Western Traditionals, mit denen sich Seeleute schon vor hunderten Jahren schmückten, wird auf der Tattoo Convention stiltechnisch alles vertreten sein. Besucher haben die Möglichkeit, aus zahlreichen Tätowierern den für sie richtigen auszuwählen und sich gleich vor Ort das Wunschmotiv stechen zu lassen – oder mit dem Künstler des Vertrauens einen Termin für größere Projekte im Studio zu vereinbaren.

Buntes Showprogramm in der Hawanger Festhalle mit Poledance Show und weiteren Tanzeinlagen

Auf der Tattoomesse in Hawangen erwartet die Besucher auch ein buntes und unterhaltsames Showprogramm, das von Shirley Sue moderiert wird. Geboten sind eine Poledance Show und mehrere Tanzeinlagen. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt – in der Halle gibt es Drinks und im Außenbereich stehen zwei Foodtrucks.

Für Kinder bis einschließlich 13 Jahren ist der Eintritt kostenlos, alle anderen zahlen zwölf Euro. An beiden Tagen werden Tattoo-Wettbewerbe abgehalten, bei denen die schönsten Tätowierungen der Veranstaltung prämiert werden.

Tickets und mehr Infos unter www.tattooconvention.eu