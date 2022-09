Tauzieher aus dem Unterallgäu freuen sich auf die WM

Nach der Silbermedaille bei den World Games in den USA geht es für die Tauzieher von „Allgäu-Power“ Zell nun zur Weltmeisterschaft in die Niederlande.

13.09.2022 | Stand: 15:37 Uhr

Nachdem der Tauziehclub „Allgäu-Power“ Zell von den World Games in den USA mit einer Silbermedaille heimgekehrt ist (unsere Redaktion berichtete), sind nun die Erwartungen bei der Weltmeisterschaft (WM) im niederländischen Holten sehr groß: Raphael Kunz, Thomas und Martin Wegmann sowie Julia und Markus Frieß werden in den Niederlanden die deutschen Farben vertreten. Wolfgang Wegmann ist derzeit mit seinem Hausbau beschäftigt, auch Abteilungsleiter Andreas Reisacher pausiert diesmal.

Los ging’s am Dienstag, 13. September, diesmal mit Privat-Pkw. Am Mittwoch ist Wiege-Tag; zudem ist für alle Athleten erst mal Erholung angesagt. Am Donnerstag und Freitag werden die Club-Open – also die Weltmeisterschaft der Vereine – durchgeführt. Sämtliche Vereine konnten sich dazu anmelden: in den Kategorien Männer (Gewichtsklassen 720, 680, 640, 580 und 560 Kilogramm) und Frauen (500 und 540 Kilo) sowie „Mix-Team“ (580 Kilo).

Insgesamt 21 Nationen treten bei der WM der Tauzieher an

Am Samstag und Sonntag treten bei der WM die Nationalmannschaften gegeneinander an. 21 Nationen gehen insgesamt an den Start. Bei den Mix-Teams messen 15 Mannschaften aus der ganzen Welt ihre Kräfte. Bei den „Herren 640 Kilo“ kämpfen zwölf Nationen am Seil; bei den „Damen 540 Kilo“ sind zehn Länder vertreten.

Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern werden die Zeller Athleten vielfach in mehreren Kategorien eingesetzt. Thomas Wegmann etwa zieht beim Mix-Team und bei „Männer 640 Kilo“, Julia Frieß beim Mix-Team und „Frauen 540 Kilo“. Raphael Kunz kämpft beim Mix-Team und „Männer 640 Kilo“. Markus Frieß und Martin Wegmann unterstützen jeweils die „Männer 640 Kilo“.

Julia Frieß von Allgäu-Power sieht starke Konkurrenz

Laut Julia Frieß haben die Tauzieher nach den für sie erfolgreichen World Games auch diesmal im Mix-Team die berechtigte Hoffnung, eine Medaille mit nach Hause zu bringen. Allerdings seien die anderen Mannschaften durch die Zeller Silbermedaille vorgewarnt, was mit den Allgäuer Sportlern auf sie zukomme: „Somit ist der Konkurrenzkampf diesmal sehr groß“, sagt die einzige Frau des Zeller Teams.

Bei den Club-Open startet Julia Frieß zudem (zusammen mit drei anderen deutschen und vier belgischen Frauen) unter dem Namen „Allgäu-Power Zell“ in der 500-Kilo-Kategorie der Frauen.

Untergebracht werden die Athleten außerhalb von Holten, in einem Freizeitpark in kleinen Vierer-Ferienhäuschen. Manche Athleten haben da sogar eine eigene Sauna zur Verfügung.

Thomas Wegmann – 33 Jahre alt, immer noch überzeugter Junggeselle und nach eigenen Angaben gerade im besten Tauziehalter – erwartet sich durch die diesmal veränderte Mannschaftskonstellation keine größeren Probleme: „In dem intensiven Training der vergangenen sechs Wochen hatte die Mannschaft Zeit, um zusammenzufinden.“

Mit Tauziehern aus Simonswald tagelang hart trainiert

Gemeinsam mit den Sportlern aus Simonswald wurde an den Wochenenden dort jeweils zwei Tage lange hart trainiert. Nun hofft er trotz der relativ kurzen gemeinsamen Zeit, dass sich der dabei entstandene Teamgeist praktisch umsetzen lasse. Vor den World Games habe man so viel ins Training investiert wie noch nie zuvor. „Eigentlich müssten wir topfit sein; aber irgendwann ist man halt auch ausgepowert“, gibt der agile Arbeitserzieher zu bedenken.

Wenn die Tauzieher von der WM wieder zurückgekehrt sein werden, soll der Trainingsbetrieb trotzdem weiter am Laufen gehalten werden: „Gerade auch für die Jüngeren, die noch nicht so lange dabei sind.“ Daneben müsse die Anlage noch winterfest gemacht werden, das Flachdach des Aufenthaltsraumes neu abgedichtet.

Raphael Kunz sagt: „Wir suchen dringend weitere neue Mitglieder für den Tauziehsport.“ Und: „Wer gegen mich gewinnt, kriegt von mir eine Kiste Augustiner-Bier.“ Fabian Einsiedler ist neu im Team. Er will diese Herausforderung nun hurtig angehen, auch wenn er nicht mit in die Niederlande fahren konnte.

Ein Neuling hat großen Spaß im Tauzieh-Training

Der 28-jährige Zeller ist erst zum fünften Mal beim Training. Tagsüber programmiert er in der Mindelheimer Firma Grob Automatisierungssysteme. Zum eher sehr ruhigen Büroarbeitsplatz mit nur wenig Bewegung bringe das abendliche Tauziehtraining für ihn einen willkommenen Ausgleich: „Man lernt was, es ist sehr anstrengend, aber es macht einen Riesenspaß“, freut sich Einsiedler. Er glaubt nicht, dass er in den Niederlanden jetzt schon so viel bewirken würde, meint der 75 Kilo wiegende junge Mann.

Bis zu den Wettkämpfen im kommenden Jahr soll sich dies jedenfalls noch gewaltig ändern: durch hartes Training am Seil und im Kraftraum der alten Schule.