Taxifahren in Memmingen wird teurer

Ab 15. November gelten in der Stadt neue Tarife. Die Taxiunternehmen verweisen auf gestiegene Kosten. Auch der Grundpreis steigt deutlich.

21.10.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Wer ins Taxi einsteigt, muss in Memmingen künftig tiefer in die Tasche greifen. Nachdem die Tarife im vergangenen Oktober letztmals angepasst worden waren, steht nun eine weitere Erhöhung von 15 Prozent an. Mit einem entsprechenden Antrag haben sich die Taxiunternehmer an die Stadt gewandt und mit gestiegenen Kosten argumentiert. „Die Inflation spricht hier leider deutliche Worte“, sagte Thomas Schuhmaier, der Leiter des städtischen Referats für Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schulen und Mobilität, bei der Beratung im Stadtratsplenum.

Neue Tarife: Grundpreis steigt auf 6,40 Euro

Nach der dort beschlossenen Änderung erhöht sich beispielsweise der Grundpreis von 5,60 auf 6,40 Euro, der Fahrpreis pro Kilometer beträgt tagsüber 2,60 Euro statt wie bisher 2,40 Euro und nachts erhöht er sich um 20 Cent auf 2,70 Euro.

Schuhmaier machte die Entwicklung an einem Fahrtenbeispiel deutlich: Ein Fahrgast, der sich tagsüber auf einer 4,7 Kilometer langen Strecke vom Memminger Bahnhof nach Dickenreishausen bringen lässt und drei Gepäckstücke dabeihat, zahlte demnach bisher insgesamt 17,90 Euro und muss in Zukunft 19,40 Euro berappen. Nachts fallen für das gleiche Beispiel als sogenanntes Beförderungsentgelt 19,90 Euro an – 1,50 Euro mehr als zuvor. Die Änderungen gelten ab 15. November.

Taxi-Unternehmen führen steigende Ausgaben und Betriebskosten an

Dazu erklärte Schuhmaier, dass Taxiunternehmen die Tarife nicht frei festlegen dürfen – sie haben nach seinen Worten aber ein Recht darauf, dass diese angepasst werden, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. Hier führen die Betriebe jährlich steigende Ausgaben für die Anschaffung und Instandhaltung der Fahrzeuge an, außerdem wachsende Abgaben für Versicherung und Steuer. In Summe ergebe sich ein Kostenanstieg von etwa 30 Prozent.

Ein Faktor sind daneben die Betriebskosten – die Taxiunternehmen verweisen auf eine Teuerung von 15 Prozent: Genannt werden hier unter anderem Öl- und Reifenpreise sowie Wartungskosten.

Im Zuge des regulären Verfahrens zu dem Antrag wurden nach Angaben der Stadt verschiedene Stellen wie beispielsweise das Gewerbeaufsichtsamt bei der Regierung von Schwaben, die Industrie- und Handelskammer, die Gewerkschaft Verdi, das Landratsamt und der Landesverband der Taxi- und Mietwagenunternehmer gehört. Einwände habe es von keiner Seite gegeben, die erwogenen Erhöhungen seien „plausibel und nachvollziehbar“.

