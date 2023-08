Tennis: Meisterschaft des Altkreises für die Jahrgänge „1993 und älter“

Die DJK Memmingen richtet die Tennismeisterschaft der ATG Memmingen aus. 44 Männer und fünf Frauen ermitteln dabei ihre Besten. Wer die Favoriten sind.

17.08.2023 | Stand: 14:30 Uhr

Zum zwölften Mal in Folge richtet die DJK Memmingen am Wochenende die Meisterschaft der Altkreis-Tennisgemeinschaft (ATG) Memmingen für die Jahrgänge „1993 und älter“ aus.

44 Männer und fünf Frauen aus 16 Vereinen ermitteln in vier Altersklassen (Herren 30, 40 und 60 sowie Damen 30) die neuen Kreismeister und -meisterinnen. Der TC Holzgünz stellt mit sieben Spielern die meisten Teilnehmenden. Enttäuschend ist nach Angaben der Veranstalter, dass 14 Vereine der ATG Memmingen überhaupt nicht vertreten seien.

Das größte Teilnehmerfeld gibt es bei den Herren 40

Das größte Teilnehmerfeld mit 23 Meldungen gibt es bei den Herren 40. Acht Gesetzte mit einer Leistungsklasse zwischen vier und zehn versprechen nach Angaben der Organisatoren hochklassiges Tennis. An der Spitze der Setzliste steht vom Ausrichter Marco Häge. Gejagt wird er unter anderem von seinen Mannschaftskollegen Markus Walk und Frank Ebenhoch. Mit den mehrfachen Altkreismeistern Christian Marz (TC Holzgünz) und Michael Metzeler (FC Westerheim) sind zwei weitere Hochkaräter am Start.

Zwei Spieler des FC Heimertingen sind die Top-Gesetzten bei den Herren 60. Berthold Herz und Georg Baumann werden im Kampf um den Titel insbesondere von Ivan Peneff (TV Memmingen), Manfred Karrer und Hans-Jürgen Stiegeler (beide TC Holzgünz) herausgefordert.

Die Favoriten bei den Herren 30: Philipp Breher und Dennis Huber

Der Sieg bei den Herren 30 wird aller Voraussicht zwischen Philipp Breher (FC Heimertingen) und Dennis Huber (TC Legau) entschieden. Unter anderem wollen jedoch die an drei und vier Gesetzen, Andreas Steidele (TV Boos) und Julian Schultz (SV Amendingen), ein Wörtchen bei der Entscheidung mitreden.

Bei den Damen gibt es mit fünf Spielerinnen nur ein Feld. Hier wird der Meistertitel im Modus „Jeder gegen jeden“ ausgespielt. Mit jeweils vier Begegnungen bei voraussichtlich hochsommerlichen Temperaturen wird die körperliche Fitness mitentscheidend sein. Favorisiert sind hier Isabel Weber (TC Legau) und Karin Metzeler (FC Westerheim).

Die ATG-Meisterschaft findet auf der Tennis-Anlage der DJK Memmingen statt

Gespielt wird ausschließlich auf der Anlage der DJK Memmingen an der Haienbachstraße im Memminger Osten. Turnierbeginn ist am Freitag um 14 Uhr. Am Samstag und Sonntag beginnt das Turnier jeweils um 9 Uhr. Geplanter Beginn der Endspiele ist am Sonntag um 11 Uhr.

Am Samstagabend findet ab 19.30 Uhr die „Players Night“ für alle Teilnehmenden und Zuschauer statt. Die Auslosung mit den genauen Spielterminen und Ergebnissen sind im Internet unter www.djk-tennis-mm.de abrufbar. (mit sg)