Test auf der Mitfahrbank in Ollarzried: Wer hält an?

Im Jahr 2017 wurde das Angebot eingerichtet. Vier Bänke gibt es insgesamt, doch geht das Konzept auf? Wir haben selbst getestet und nachgefragt.

10.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Der Nebel steigt auf, die ersten Sonnenstrahlen setzen sich durch, wärmen mein Gesicht. Ich habe auf der Mitfahrbank in Ollarzried Platz genommen. So manches Mal bin ich dort schon vorbei gefahren und habe mich gefragt: Funktioniert das Angebot? Jetzt wollte ich es selbst testen. Wie lange muss ich warten, bis mich jemand mitnimmt? Hält überhaupt jemand an, um mir die Mitfahrt anzubieten?

Viele Autos ziehen vorbei

Es ist 7.40 Uhr. Ich stelle meine Kameratasche neben mir ab, richte die an der Mitfahrbank angebrachte Hand nach oben. Das ist das Signal: Ich möchte mitgenommen werden. Neugierig schaue ich mich um. Neugierig schauen so manche Fahrerinnen und Fahrer, die mit ihrem Auto an mir vorbeiziehen, auch mich an. Plötzlich stoppt ein Fahrzeug auf der anderen Seite. Ein Mann steigt aus. Innerlich freue ich mich schon. Das Prinzip der Bank scheint zu funktionieren, denke ich mir. Doch dann entsorgt der Fahrer seinen Müll beim gegenüberliegenden Containerplatz, steigt in sein Auto und fährt davon. Es vergehen weitere Minuten. Keiner hält an.

"Ich nehme Sie gerne mit"

7.48 Uhr: Ein kleines blaues Auto nähert sich – und hält. Eine Frau lässt die Autoscheibe herunter, winkt mich zu sich. Sie lächelt. „Ich nehme Sie gerne mit“, sagt Nicola Riedinger aus Daßberg. Ich freue mich, erzähle ihr von meinem „Test“. Sie nickt. „Sie sind jetzt die zweite Person in sechs Jahren, die ich auf der Mitfahrbank sehe“, erzählt sie. „Früher ist man ja auch getrampt. Doch das ist scheinbar aus der Mode gekommen“, sagt sie. Angst oder Sorge habe sie nicht. „Die Wahrscheinlichkeit, dass man das Gesicht der Person, die auf einer solchen Mitfahrbank sitzt, schon mal gesehen hat, ist bei solch einem kleinen Ort ja hoch“, so Riedinger. Deswegen gehe sie von keiner Gefahr aus. Ganz im Gegenteil. Die Mitfahrbank könnte eine gute Gelegenheit sein – für Mobilität auf dem Land.

Das sieht auch Peter Baur so. Er ist der Vorsitzende von „Ollarzried aktiv“. Der Verein, dem 183 Mitglieder angehören, feiert jetzt das 20-jährige Bestehen. Ollarzried zählt 340 Einwohner. Er blickt auf die „Geschichte“ der Mitfahrbank zurück. Insgesamt gibt es vier davon. Sie wurden im Jahr 2017 aufgestellt. „Es war im Rahmen des Projektes ,Unser Dorf soll schöner werden’. Da ging es auch um Infrastruktur“, erzählt Baur. Natürlich sei man gerade in einem kleinen Ort mit Blick auf Mobilität gut organisiert, nichtsdestotrotz wollte man das Projekt wagen. Zunächst sei es von Jugendlichen genutzt worden, die noch keinen Führerschein hatte. So sei die Mitfahrbank schnell zu einem Treffpunkt geworden. Der Gedanke: eine einfache und kostengünstige Lösung, die von allen genutzt werden kann.

Vier Mitfahrbänke und ihre Positionen

Vier Mitfahrbänke gibt es. Zwei stehen in Ollarzried – in Richtung Obergünzburg und Ottobeuren, eine ist in Ottobeuren gegenüber der evangelischen Kirche platziert und eine wiederum in Obergünzburg in Richtung Ollarzried. Gepflegt werden sie vom Verein selbst. Das sei wichtig, denn zu Beginn wurde die Bank in Obergünzburg rausgerissen. Danach wurde diese einbetoniert. „Ein Arm zum Hochheben ist angebracht, damit man weiß, dass jemand mitfahren möchte“, zeigt Baur auf.

Ollarzried macht es vor: ein Konzept für das Allgäu?

„Es ist sicher ein Konzept, das man großflächiger einsetzen könnte, um das Allgäu mit diesen Bänken, die dann ein bestimmtes Aussehen haben, zu vernetzen“, ist sich Baur sicher. Ihm sei durchaus klar, dass vier einzelne Bänke nicht ausreichen, um eine größere Aufmerksamkeit zu erreichen. So sei der Erfolg doch arg „begrenzt“. „Fremde, die bei uns durchfahren, werden die Bank wahrscheinlich nicht mal bemerken“, so Baur. Das Konzept dahinter sei gut, koste darüber hinaus nicht viel Geld, könnte aber großflächig einen richtigen Nutzen bringen.

