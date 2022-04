Theater am Vöhlin-Gymnasium: Wie wird man zum Diktator?

Nach insgesamt zwei Jahren Vorbereitung präsentiert das „Junge Theater“ im Vöhlin-Gymnasium ihre Interpretation von Arturo Ui.

Da schlittert kurz vor Beginn noch ganz schnell eine Requisite – eine braune Tüte – unter dem Vorhang hindurch. „Hab ich vergessen“, erklärt Bernd Scheiter, Leiter des Oberstufentheaters am Vöhlin-Gymnasium Memmingen, der kurz zuvor noch kreuz und quer durch die Aula der Schule gejoggt ist. Volles Engagement für seine Schützlinge.

Interpretation von Berthold Brechts Drama "Der aufhaltsame Aufstieg von Arturo Ui"

Diese stellten dem Publikum ihre Version des Dramas „Der aufhaltsame Aufstieg von Arturo Ui“ von Berthold Brecht vor. „Ui, einer räumt auf!“ ist ein Stück, das Fragen aufwirft. Was passiert, wenn sich Geschichte wiederholt? Heutzutage, in Memmingen, vor der eigenen Tür?

Der Kleinkriminelle Arturo Ui (gespielt von Levin Schuster) hat es satt, wortwörtlich mit nur einem Schuh durchs Leben zu laufen. Er ist depressiv und wird nicht respektiert. Zeit also, „endlich wahre Größe“ zu erlangen. Gerade praktisch, dass die Süßwarenindustrie aufgrund immer mehr „Gesundheitsapostel“ in der Krise steckt und im Politiker Dogsborough einen bestechlichen Verbündeten findet.

Auch einen humoristischen Seitenhieb auf die Stadt Memmingen gibt es im Theater-Stück

Er stellt den vier Geschäftsleuten (Belinda Heuschmid, Pia Müller, Klara Plassmann, Sophia Schiel) das nötige Geld zur Verfügung, um sich wieder zu berappeln. Nur blöd, dass genau dieses Geld für den Bau von Freizeitbädern bestimmt ist. Aber heutzutage würden Bäder eher geplant als gebaut – ein amüsanter Seitenhieb gegen die Stadt, die Memmingern seit Jahren ein neues Frei- und Hallenbad verspricht. (Lesen Sie dazu auch: Allgäuer Schwimmbäder bereiten den Kommunen finanzielle Sorgen)

Als Ui durch seine Komplizen (Felix Kahn, Luca-Marie Lechner, Ria Noszkovics) von der Affäre erfährt, riecht er seine Chance. Er setzt den Geschäftsleuten einen Floh ins Ohr: Wenn das alles herauskäme, bräuchten sie unbedingt den Schutz von Arturo Ui.

Wie steigt man zum Diktator auf? Eine Geschichte, die wachrütteln soll

Die Schauspieler zeigen raffiniert, mit welchen Techniken sich ein Kleinkrimineller mit Ambitionen Stück für Stück zu einem fanatischen Weltherrscher hocharbeiten kann. Die Manipulation der Wirtschaft, der Politik, des Rechtssystems und die der Medien gelingt ihm allerdings nicht ohne Grund so einfach. Geschickt kritisieren die Schüler die kapitalistische und korrupte Gesellschaftsspitze, die einem Wahnsinnigen wie Ui durch ihre Ignoranz und Bestechlichkeit erst die Möglichkeit gibt, zu einem Diktator aufzusteigen.

Es ist eine Geschichte, die wachrütteln soll. Es lassen sich klare Parallelen zu vergangenen als auch heutigen Diktatoren erkennen. Besonders Levin Schuster spielt seine Rolle so überzeugend, dass die Angst im Publikum deutlich spürbar ist. Auch alle anderen Beteiligten legen eine großartige Leistung an den Tag und verwandeln die Aula in ein richtiges Theater.

Hochpolitisch, dramatisch und auch sehr lustig geht ein erfolgreicher Abend unter tosendem Applaus zu Ende. Und auch wenn viele der diesjährigen Schauspieler bald ihr Abitur machen: Es lohnt sich sicher, das nächste Mal vorbei zu sehen, wenn es wieder heißt: Das Vöhlin macht Theater.

