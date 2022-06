Ein Dorf sucht Schauspieler: Alle 25 Jahre wird Theater gespielt

In Illerbeuren soll nach 25 Jahren wieder das Stück „Schwedenkrieg und Hexenwahn“ aufgeführt werden. Dafür werden noch Schauspieler gesucht.

29.06.2022 | Stand: 09:45 Uhr

Illerbeuren 1948, 1973, 1998, 2023 – alle 25 Jahre wird auf dem Gelände des Bauernhofmuseums in Illerbeuren Theater gespielt. Das nächste Freilichtspiel unter dem Titel „Schwedenkrieg und Hexenwahn – Der Dreißigjährige Krieg in unserer Heimat“ soll vom 1. Juli bis zum 6. August 2023 mit 150 Laiendarstellern über die Bühne gehen.

Bei einer Veranstaltung im Zehentstadel des Museums begrüßten Simone Zehnpfennig, die Vorsitzende des Heimatdienstes Illertal, und Karl Frieß, der Chef des Organisationsteams, 130 Interessierte, überwiegend aus dem Illerwinkel, die sich bei der Aufführung im nächsten Jahr in irgendeiner Weise einbringen möchten. Etwa ein Drittel der Anwesenden hatte schon 1998 mitgespielt.

Lange habe man überlegt, so Frieß, ob die Vorbereitungen in Angriff genommen werden sollten: „Ist das ganze machbar, kalkulierbar, vertretbar?“ Immerhin müsse man mit einem sechsstelligen Betrag in Vorleistung gehen. Der Heimatdienst sei ja nicht mehr Eigentümer des Museumsgeländes. Die Gespräche mit der Museumsleitung, dem Zweckverband und der Gemeinde seien letztlich konstruktiv und positiv verlaufen. Die Garderobe sei von Franziska Wacker, „der guten Seele im Museum“, aufbewahrt und in einem Top-Zustand vorgefunden worden. Und letztlich konnte mit Richard Aigner (65) auch ein geeigneter Spielleiter gefunden werden. Der Schauspieler und Regisseur stammt aus Augsburg, ist schon auf zahlreichen Bühnen aufgetreten, darunter von 1992 bis 1997 im Landestheater Memmingen. Er wohnt seit 2004 in Kronburg.

Etwa 25 bis 30 Sprechrollen sind zu vergeben. Gesucht werden ferner Akteure, die bei den Bauern oder Landsknechten, bei der Volkstanzgruppe oder bei der Reiterei mitmachen möchten. Neben vielen Darstellern werden jede Menge Helferinnen und Helfer benötigt, die hinter den Kulissen zu den Aufführungen beitragen, in der Maske, in der Kostümwerkstatt, beim Bau von Kulissen oder der Herstellung von Requisiten. Auch für die Abendkasse und den Ordnungsdienst sucht das Organisationsteam Unterstützung. „Auf ihr Baura, d’Händ in d’Höh’“, rief Frieß den Gästen zu, und bat sie, in einem Formblatt einzutragen, wo man sich einbringen möchte. Die Urheberrechte für das Stück, das vom damaligen Landtagsabgeordneten Jakob Fickler mit Unterstützung von Hermann Zeller geschrieben und im Jahr 1998 von Brunhilde Rausch und Regisseur Siggi Kaulfersch überarbeitet worden sei, liegen bei der Familie Fickler. Karl Frieß: „Wir dürfen uns ganz herzlich bedanken, dass das Festspiel wieder aufgeführt werden darf. Toll, dass die jüngere Generation der Familie wieder mitspielt“.