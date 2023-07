Fischertagstheater in Memmingen begeistert mit Witz und Elan

Die Theatergruppe des Fischertagsvereins zeigt die Krimikomödie „No a Leich für d’Lilly“. So lief die Premiere.

16.07.2023 | Stand: 18:16 Uhr

Wer sich einmal zwei Stunden entspannen und richtig herzhaft lachen möchte, dem kann man einen Besuch im Dietrich-Bonhoeffer-Haus zur Krimikomödie „No a Leich für d’Lilly“ wärmstens empfehlen. Schwäbischkenntnisse sind dabei bestimmt hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig.

Nach zehn Jahren eine Fortsetzung in Memmingen

Nach genau zehn Jahren kommt mit diesem Theaterstück die Fortsetzung der Krimikomödie von „koi Leich ohne d’Lilly“ der Theatergruppe des Fischertagsvereins Memmingen auf die Bühne. Es ist das meistgespielte Stück vom englischen Bühnenautor Jack Popplewell, das Dieter F. Gottwald zeitgemäß bearbeitet hat und von Jürgen Ullrich in die schwäbische Mundart umgesetzt wurde. Die Regie übernimmt Ralf Weikinger. Das Stück erntete schon bei seiner Uraufführung 1964 beste Kritiken.

Seit März proben die Schauspieler mit viel Enthusiasmus

Seit März proben die fünf Frauen und fünf Männer mit viel Enthusiasmus an diesem Stück. Einige von ihnen sind „alte Hasen“, die auch schon im Jahr 2013 dabei waren. Gruppenleiter Bernd Klotz freut sich aber auch besonders über die Neuzugänge und möchte sie künftig an die großen Rollen heranführen. Unermüdlich feilten sie zusammen mit dem Regisseur an den Szenen und Dialogen, um sie bis ins letzte Detail zu perfektionieren. Bei der Premiere konnten die etwa 100 Besucher nun das Ergebnis genießen.

Die Hauptperson in dieser turbulenten Aufführung, die sich in Memmingen und Umgebung und im reinsten Schwäbisch abspielt, ist die Raumpflegerin Lilly Pfeiffer (Melanie Kamcke). Mit ihrem angeborenen Spürsinn stellt sie manchen Kriminalkommissar in den Schatten und macht dem Oberkommissar Eberhard Becker (Robert Junger) vor allem mit ihrer scharfen Zunge und ihrer penetranten Neugier das Leben schwer. Immer wieder bricht das Publikum in lautes Gelächter aus.

Zum Inhalt: Die unheilbar krebskranke Frau von Speditionsunternehmer Maximilian Altenberg (Bernd Klotz), die Schauspielerin Lisa Altenberg (Monika Striegel), weiß, dass sie nicht mehr lange Leben wird. Sie wird gleich in der ersten Szene auf der Terrasse ihres Hauses erschossen. Der Freund des Hausmädchens Rosie Nägele (Katja Heuss), Paul Feldmann (Stefan Wechsel), entdeckt die Tote, als er Rosie besuchen möchte. Er flieht entsetzt.

Wer alles im Theater über die Leiche "stolpert"

Als danach die Schneiderin Martha Häberle (Anne Rauth) Frau Altenberg wegen einem von ihr bestellten Kleid besuchen möchte, entdeckt auch sie, zusammen mit Putzfrau Lilly die Tote. Nachdem der etwas tölpelhafte und unerfahrene Ortspolizist Konrad Göderle (Stefan Honold) und der Hausarzt Dr. Martin Ruf (Wolfgang Manz) vor Ort waren, stößt auch noch Magdalena Mayer-Hofmann (Anna Ruf) zur Szene dazu. Wie sich durch die Befragung herausstellt, wurde sie von der Ermordeten bestellt, um ihr Testament fachmännisch zu gestalten.

Wird der Fall in Memmingen gelöst?

Im folgenden Durcheinander ruft Putzfrau Lilly, resolut und eigenmächtig, den Oberkommissar Eberhard Becker an. Becker, der sie schon von Jugend an und auch von einem früheren Fall kennt, will sich aus guten Gründen lieber vor einer Zusammenkunft mit ihr drücken, weil er angeblich dafür gar nicht zuständig sei. Sie jedoch schreit ihn an: „Ja ticksch do no ganz richtig, jetzt komm sofort her“.

Becker ist ein sehr energischer und bestimmender Beamter, aber Lilly nimmt ihm in jeder Beziehung den Wind aus den Segeln, die er schließlich völlig streicht und sich fast widerstandslos dem Kommando Lillys ergibt. Dem ständig spitzen Lachen und dem Redeschwall kann eben keiner widerstehen. Turbulent geht es weiter. Die Ermittlungen gestalten sich kompliziert. Es gibt viele Verdächtige und Motive. Aber Dank des Spürsinns von Lilly kann schließlich der Mörder überführt werden.