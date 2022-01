In Kempten warten Hunderte auf den Einlass ins Bad. Wie sieht es in der Therme Bad Wörishofen aus? Dort steht nach 17 Jahren eine wesentliche Änderung an.

12.01.2022 | Stand: 11:56 Uhr

Anstehen in Kempten, weil unter anderem in Bad Wörishofen nichts mehr geht – was ist denn da los? Wie sich zeigt, haben die langen Menschenschlangen vor dem Großbad Cambomare in Kempten ihre Ursache auch in Bad Wörishofen. Dort darf die weithin bekannte Therme durch die Corona-Beschränkungen nur weit weniger Gäste einlassen, als eigentlich möglich.