Beeindruckender Fuhrpark: Mit diesen schweren Maschinen rettet das THW Memmingen Leben und Infrastruktur

Wenn sie ausrücken, ist die Not meist groß: Das THW Memmingen hat neue beeindruckende Fahrzeuge erhalten, um Leben und Infrastruktur zu schützen und zu retten.

06.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Wo die blauglänzenden Lkw, Bagger und Transporter hinfahren, ist meist die Not groß. Dort müssen Leben und Infrastruktur gerettet werden. Und damit die Technik dabei einwandfrei funktioniert, ist nun der Fuhrpark des Technischen Hilfswerks (THW) Memmingen teilweise erneuert worden. Eine wichtige Unterstützung für die Ehrenamtlichen aus Memmingen und Umgebung, die im vergangenen Jahr 4289 Stunden im Einsatz verbrachten. Das sind 179 Tage. In dieser Zeit legten die Helferinnen und Helfer mit den Einsatzfahrzeugen knapp 30.300 Kilometer zurück. Unter anderem ins Ahrtal, das vom Hochwasser zerstört worden war, aber auch zu regionalen Einsätzen.

Retten mit 30.000 Grad Celsius

Künftig wird unter anderem ein besonderer Lkw die Arbeit des Memminger THW unterstützen: der Mehrzweckgerätewagen. In ihm stecken beeindruckende Geräte. Etwa der Plasmaschneider, der mit bis zu 30.000 Grad Celsius Metall durchtrennt. Und die Beton-Kettensäge, mit deren Diamantkette Wände und Decken mit einer Stärke von bis zu 35 Zentimetern zersägt werden können. Ebenfalls einen festen Platz in dem Lkw wird ein Set aus Hebekissen bekommen, das das THW bald erhält. Alle sechs Kissen zusammen können ein Gewicht von 500 Tonnen heben. Zum Vergleich: Eine Boeing 747 hat eine maximale Startmasse von 397 Tonnen. Mit diesen Hebekissen können beispielsweise umgekippte Wände angehoben werden.

Mehrzweckgerätewagen Baujahr: 2021 Leistung: 216 kW/ PS 294 Länge: 8,20 Meter Breite: 2,55 Meter Höhe: 3,35 Meter Kosten: ca. 200.000 Euro, hinzu kommt die Ausstattung mit 100.000 bis 150.000 Euro Einsatz: Transportiert unter anderem schweres Bergungsgerät wie Kernbohrgerät (größere Löcher durch Wände und Decken bohren), Plasmaschneidgerät (durchschneidet Metall mit bis zu 30.000 Grad Celsius) Bild: Andreas Berger

Integrierter Atemschutz im Bagger

Neu im Fuhrpark ist auch der Bagger, der zum Beispiel eingesetzt wird, wenn Trümmer beseitigt werden müssen oder ein beschädigtes Gebäude eingerissen werden muss. Eine Besonderheit: Mit diesem Bagger kann auch in dichtem Rauch gearbeitet werden. Dann greift der Fahrer zur Atemschutzmaske, die in der Kabine hängt.

Der Mobil-Bagger Baujahr: 2019 Leistung: 90 kW/122 PS Kosten: ca. 200.000 Euro Zulässiges Gesamtgewicht: 16 Tonnen Hubkraft: 5 Tonnen Tankinhalt: 240 Liter Anbaugeräte: 9 – vom Löffel bis zur Betonschere Einsatz: Bergung – Gebäude einreißen, Brandgut aus Gebäuden holen, Wege anlegen. Besonderheit: Integrierter Atemschutz für den Fahrer, so kann beispielsweise in verrauchter Umgebung gearbeitet werden Bild: Andreas Berger

Drohne mit Wärmebildkamera

Mit einem weiteren neuen Gerät half das THW vor einigen Tagen der Polizei: Nach einem Unfall bei Ettringen war der mutmaßliche Verursacher in den Wald geflüchtet. Die Polizei beauftragte das THW, mit der Drohne nach dem Mann zu suchen. Mit der eingebauten Wärmebildkamera entdeckten sie ihn später im Wald. Für die Drohne zuständig ist der Trupp Unbemannte Luftfahrtsysteme. Auch er hat ein neues Auto: einen Mannschaftstransportwagen. Darin wird demnächst ein großer Bildschirm montiert, auf dem live die Bilder zu sehen sind, die von der Drohne eingefangen werden.

Mannschaftstransportwagen Unbemanntes Luftfahrzeug/Drohne Baujahr: 2021 Leistung: 105 kW/142 PS Länge: 5,45 Meter Breite: 2,30 Meter Zulässiges Gesamtgewicht: 3,5 Tonnen Kosten: ca. 50.000 Euro (ohne Ausstattung) Einsatz: Rückt aus, wenn eine Drohne angefordert wird, beispielsweise für Vermisstensuche. Besonderheit: Integrierter großer Bildschirm, auf den die Drohnenaufnahmen live übertragen werden Bild: Andreas Berger

600.000 für neue Fahrzeuge - ohne Ausstattung

Allein die neuesten Fahrzeuge haben insgesamt etwa 600.000 Euro gekostet – ohne Ausstattung. Aber diese Investition sei nötig gewesen, sagt THW-Ortsbeauftragter Klaus Liepert. Denn die Vorgängerfahrzeuge seien aus den 1980ern und 1990ern gewesen mit teils veralteter Technik. Sie hätten zum Schluss hohe Kosten verursacht. Bezahlt wurden die neuen Fahrzeuge vom Bund, denn das Technische Hilfswerk ist die Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes. Lediglich der Telelader, der ebenfalls unter anderem in der Bergung eingesetzt wird, sei von Unternehmen aus der Region gesponsert worden. Kosten: 50.000 Euro.

Telelader Baujahr: 2017 Leistung: 36 kW/49 Ps Hubraum: 6086 Kubikzentimeter Länge: 3,63 Meter Breite: 1,49 Meter Höhe: 1,90 Meter Zulässiges Gesamtgewicht: 4,9 Tonnen Hubkraft: 2 Tonnen Hubhöhe: 4,30 Meter Kosten: ca. 50.000 Euro Anbaugeräte: Schaufel, Palettengabel Einsatz: Zum Beispiel Transport von Paletten und Sandsäcken, Brandgut aus dem Weg räumen, Ladung nach Unfall bergen. Bild: Andreas Berger

13.924 ehrenamtliche Stunden in 2021

Zu den 4289 Einsatzstunden der Ehrenamtlichen zählten im vergangenen Jahr auch regionale Blaulichtlagen. Etwa ein Feuer in einem landwirtschaftlichen Betrieb im November. 18 Frauen und Männer in blauer Uniform unterstützten die Feuerwehren. Und auch nach der Explosion im Gebäude des Bayerischen Roten Kreuzes an der Donaustraße in Memmingen im Februar rückte das THW an. Eine der Aufgaben war es, einen beschädigten Gebäudeteil abzustützen. Ein Baufachberater des THW begutachtete zudem mit Beamten des Landeskriminalamts die Schäden am Gebäude. Die ehrenamtliche Arbeit endet allerdings nicht mit den Einsatzstunden. So müssen zum Beispiel Fahrzeuge, Technik und das Quartier an der Grönenbacher Straße gepflegt und gewartet werden. Insgesamt kamen 13.924 Arbeitsstunden zusammen – inklusive der Einsätze. Das sind 580 Tage.

Derzeit engagieren sich im Technischen Hilfswerk Memmingen 77 Helferinnen und Helfer und 20 Junghelfer.