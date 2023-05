Tierischer Nachwuchs im Schwäbischen Bauernhofmuseum Illerbeuren

Insgesamt erblickten dieses Frühjahr bereits ein Kalb, sieben Lämmer und sieben Gänseküken das Licht der Museumswelt. Auf was die Landwirte mit Spannung warten.

Babyboom im Schwäbischen Bauernhofmuseum Illerbeuren: Allgäuer Original Braunvieh, Zaupelschaf und Bayerische Landgans freuen sich über vielfachen Nachwuchs. Insgesamt erblickten dieses Frühjahr bereits ein Kalb, sieben Lämmer und sieben Gänseküken das Licht der Museumswelt. Drei Geburten des Allgäuer Original Braunviehs stehen noch aus.

Das erste Kalb in diesem Jahr im Bauernhofmuseum Illerbeuren

Erst am Freitagabend, gegen 18 Uhr, wurde das erste Kalb des Jahres geboren. Drei weitere Kühe sind derzeit trächtig, ob und wann es bei ihnen so weit sein wird, lässt sich nicht genau sagen, teilt das Bauernhofmuseum mit. Landwirt Manfred Schneider, der unter anderem für die Tiere des Museums zuständig ist, rechnet damit, dass alle Kälber bis Mitte Juni geboren sein werden. „Wir hoffen, dass alle gesund und munter zur Welt kommen“, so Schneider.

Gänseküken verschaffen sich in Illerbeuren lautstark Gehör

Auch die sieben Bayerischen Landgänsekinder schlüpften vor einigen Tagen, und verschaffen sich seither lautstark Gehör. Einzig die Lämmer der sogenannten Zaupelschaf-Rasse wurden bereits Anfang April geboren und sind in der Zwischenzeit zu ordentlichen Jungschafen herangewachsen.

Bauernhofmuseum Illerbeuren möchte mit Besuchern Namen vergeben

„Sobald der Nachwuchs vollzählig ist, werden wir uns mit unseren Besucherinnen und Besuchern gemeinsam auf Namenssuche begeben“, freut sich Museumsleiter Dr. Bernhard Niethammer.