Tipp der Polizei Memmingen: Das ist bei Wildunfall zu tun

Die Polizeiinspektion Memmingen warnt und zeigt auf, wie sich Fahrzeugführer verhalten sollten.

16.02.2022 | Stand: 14:07 Uhr

Die Wenigsten rechnen jetzt im Winter mit einen plötzlich vor dem Fahrzeug auftauchenden Wildtier, so die Polizeiinspektion Memmingen und weist daraufhin: „Diese Unfälle ereignen sich aber tatsächlich zu jeder Tages- und Jahreszeit, insbesondere aber natürlich im Frühling und Herbst und dann meist zur Dämmerungszeit – am Morgen zwischen 5 und 8 Uhr sowie abends zwischen 17 und 22 Uhr.“ Wie können schwere Wildunfälle vermieden werden? Was ist nach einem Zusammenstoß mit Wild zu tun und was hat es mit „wuidi“ auf sich? Die Polizeiinspektion Memmingen erklärt es.

Wie können schwere Wildunfälle vermieden werden? Grundsätzlich gelten eine erhöhte Aufmerksamkeit, vorausschauendes Fahren, ständige Bremsbereitschaft und reduzierte Geschwindigkeit (70 bis 80 Stundenkilometer) insbesondere in Waldgebieten und entlang von Feld- beziehungsweise Wiesenrändern. Das gelte auch, wenn keine Gefahrzeichen „Wildwechsel“ aufgestellt sind.



Wenn ein Wildtier schon an der Straße steht, sollten Fahrzeugführer das Licht abblenden, kontrolliert abbremsen und hupen, empfiehlt die Polizei . Es sei nämlich immer mit Nachzüglern und unvermittelt querenden Tieren zu rechnen. Doch was, wenn ein Zusammenprall unvermeidbar ist? Dann gilt laut Polizei : Vollbremsung, Lenkrad festhalten und auf keinen Fall ausweichen, da unkontrollierte Ausweichmanöver oft an einem Baum oder im Gegenverkehr enden.

Was ist nach einem Zusammenprall mit Wild zu tun? Nach dem Zusammenstoß gilt: Warnweste anlegen, Unfallstelle absichern und gegebenenfalls Erste-Hilfe bei Personen leisten und wenn benötigt den Rettungsdienst unter dem Notruf 112 verständigen. Tote Tiere von der Fahrbahn entfernen; dabei Handschuhe – beispielsweise aus dem Verbandskasten – verwenden. Ansonsten den Standort des toten Tieres mit Warndreieck oder Warnlampe kenntlich machen.



Auf keinen Fall dürfe man tote oder auch lebende Tiere mitnehmen. Jagdwilderei ist strafbar. Lebende Tiere sollte man zudem nicht anfassen. Bei geflüchteten Tieren sollte man die Unfallstelle am Fahrbahnrand markieren, beispielsweise mit einem Dreieckstuch. Außerdem gilt, sofort die Polizei (Notruf 110) oder den Jäger zu verständigen. Die können laut Polizei den Wildunfall bestätigen. Danach sollten Fahrzeugführer die Teil-/Vollkaskoversicherung informieren. Schäden würden in der Regel bezahlt.

Was ist „wuidi“? Bei „wuidi“ handelt es sich um eine prämierte, zu empfehlende, kostenlose Handy-App, die vor Gebieten mit Wildwechsel warnt, nach einem Unfall die nötigen Schritte erläutert, den genauen Unfallstandort anzeigt, den richtigen Ansprechpartner nennt und bei der Unfallabwicklung hilft, so die Polizeiinspektion Memmingen .

