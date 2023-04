Tischtennis: Hawanger Frauen werden ungeschlagen Meister

Tischtennis-Spielerinnen aus Hawangen melden sich nach freiwilligem Rückzug eindrucksvoll zurück und dominieren die Bezirksoberliga.

18.04.2023 | Stand: 14:30 Uhr

In der Tischtennis-Bezirksoberliga der Frauen hat der FC Hawangen (FCH) auf ganzer Linie überzeugt. Ungeschlagen wurde das Team Meister, vor dem TTSC Warmisried und dem TSV Heising. Am Ende stand der FCH mit 24:0 Punkten unangefochten an der Tabellenspitze. Der TV Boos belegte Platz fünf, der SV Tannheim Platz sechs.

Von 120 Einzeln gewinnen die Hawanger Frauen 109

Die Hawanger Frauen meldeten sich nach dem freiwilligen Rückzug aus der Tischtennis-Verbandsliga also eindrucksvoll zurück. In der Saison 2021/2022 nach eigenen Angaben noch von Corona und Verbandsentscheidungen ausgebremst, setzte der FCH mit Iris Sommer, Isabella Salvamoser, Marina Maier, Miriam Widmann und Susanne Imbiel in der aktuellen Spielzeit seine spielerische Stärke auch im Resultat eindeutig um: Von insgesamt 120 Einzelspielen gewannen die FCH-Spielerinnen 109.