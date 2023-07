Tischtennis: Junge Frau bietet Männern Paroli

Beim Schenkel-Cup in Niederrieden behauptet sich die Bayerische U13-Meisterin Zoe-Loreen Sommer. Die Teilnehmer der Turnierserie kommen teilweise von weit her.

27.07.2023 | Stand: 15:26 Uhr

Der fünfte Schenkel-Cup ist gespielt, die Hälfte der Turnierserie zum 20-jährigen Bestehen der Tischtennis-Abteilung in Niederrieden ist damit absolviert.

Die Teilnehmer kommen vorwiegend aus Bayerisch-Schwaben und dem angrenzenden Baden-Württemberg. Einige nehmen – wie berichtet – eine noch weitere Anreise in Kauf.

Beim fünften Schenkel-Cup landet Zoe-Loreen Sommer auf Rang sieben

Zuletzt war mit Zoe-Loreen Sommer auch eine junge Frau am Start, die aktuell zu den größten bayerischen Tischtennis-Talenten zählt. Die Oberstdorferin ist amtierende Bayerische Meisterin in der Altersklasse der Mädchen bis 13 Jahre. Beim fünften Schenkel-Cup belegte sie in einem Zwölfer-Feld mit elf Männern jetzt den siebten Platz.

Die Ergebnisse: Zweiter Schenkel-Cup (für Spieler mit 1400 bis 1900 Q-TTR-Punkten – Zwölfer-Feld): 1. Maximilian Koslowsky (Kissinger SC), 2. Stefan Honauer (SV Memmingerberg), 3. Franz Müller (TV 1858 Kaufbeuren), 4. Stefan Santihanser (FC Niederrieden), 5. Günter Maier (TSV Mimmenhausen/Bodensee-Kreis), 6. Jürgen Mayrock (SC Egling/Oberbayern-Süd).

Dritter Schenkel-Cup; 0 bis 1250 Q-TTR-Punkte – 14er-Feld: 1. Alexander Dipping (TTC 1992 München), 2. Manfred Purkert (FC Niederrieden), 3. Ralf Hagen (DJK Seifriedsberg), 4. Egbert Quednau (SV Göttingen/Niedersachsen), 5. Frank Schweizer (TV Irsee), 6. Tayfun Celikel (SV Ungerhausen). – 1230 bis 1600 Q-TTR-Punkte – Zwölfer-Feld: 1. Florian Joos (SC Wangen-Deuchelried), 2. Erich Otto (FC Niederrieden), 3. Jakob Lessmann (SV Tannheim), 4. Marcel Ziegler (TTF Kißlegg), 5. Henning Gröver (SpVgg Langenneufnach), 6. Sven Saggorujko (SV Ungerhausen).

Die Platzierungen der Teilnehmer „ab 1300 Q-TTR-Punkte“

Vierter Schenkel-Cup; 0 bis 1350 Q-TTR-Punkte – Elfer-Feld: 1. Adnan Jatar Sadeque (TV Zuffenhausen), 2. Jakob Lessmann, 3. Oliver Huber (TSV Ottobeuren), 4. Patrick Amendola (SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang/Kreis Esslingen), 5. Egbert Quednau (SV Göttingen/Niedersachsen), 6. Andreas Gruber (SV Memmingerberg).

Fünfter Schenkel-Cup; ab 1300 Q-TTR-Punkte: 1. Florian Joos (SC Wangen-Deuchelried), 2. Benedikt Dorfmiller (SF Dornstadt), 3. Willebold Göppel (FC Memmingen), 4. Stefan Santihanser (FC Niederrieden), 5. Jürgen Bohrmann (TSV Langenau), 6. Dominik Dettling (SV Amtzell), 7. Zoe-Loreen Sommer (TSV Oberstdorf). (mit rp)